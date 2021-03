Tarragona destinarà els 12 MEUR de romanent a l'adquisició d'habitatge social, ajuts i inversions

Respecte el crèdit que s'amortitzarà, es tracta d'un préstec que el consistori va demanar els anys 2011 i 2012 per pagar a proveïdors i que el Fortuny vol «eixugar el més aviat possible perquè té una incidència potent per als pressupostos futurs», ha manifestat. «Encara ho arrosseguem de la crisi del 2008», ha concretat.



Tot i que s'amortitzaran 7,2 MEUR d'aquest crèdit ICO facilitat per l'Estat, el consistori demanarà nous crèdits per la mateixa xifra, però que segons ha apuntat el conseller municipal seran en condicions més avantatjoses, amb menys interessos i un període de retorn a més llarg termini, fet que permetrà tenir més flexibilitat a l'hora de formular els pressupostos dels propers anys. Dels 5,6 MEUR que quedaran pendents de pagar del crèdit estatal, el titular de Serveis Centrals ha manifestat que no descarta liquidar-los en un futur proper.



Caràcter social

Una de les partides més importants del romanent són els 1,5 MEUR que es destinaran a la compra d'una vintena d'habitatges per destinar-los a finalitats socials. «El parc d'habitatge que tenim a la ciutat és de vergonya, ja és hora de revertir aquesta situació», ha expressat la portaveu de la CUP, Eva Miguel.



Tot i l'acord, Miguel ha estat crítica en com s'ha fet la negociació amb el Govern, al qual ha acusat de «córrer massa». També ha lamentat que a l'Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona (IMSST) hagi quedat un romanent d'1 MEUR en un context de pandèmia. D'aquests diners, una part aniran a la partida de compra d'habitatges i l'altra servirà per beques menjador o per impulsar actes culturals a les escoles, entre altres.



Per la seva banda, la consellera de Serveis Socials, Carla Aguilar, ha destacat l'impuls que rep la seva àrea amb el romanent i ha posat en valor una partida per augmentar les subvencions a empreses que donin feina a persones amb discapacitats.



Finalment, Dídac Nadal (JxTgn) ha explicat que es destinaran 500.000 euros per a bons per incentivar les compres en comerços de proximitat. Una mesura que s'activarà, a priori, en les properes setmanes. En l'àmbit comercial també es destinaran 500.000 euros a una subvenció directa als negocis urbans de la ciutat. Per altra banda, Nadal ha posat en valor els 800.000 euros per reformar l'edifici modernista de la Quinta de Sant Rafael o una partida per millorar l'accessibilitat al patrimoni. A banda, hi haurà també 2,5 MEUR per comprar autobusos híbrids i 800.000 euros qüestions relacionades amb cultura i festes.



Amb tot, els partits que han subscrit l'acord han remarcat que és únicament per al romanent i no han volgut donar detalls respecte un possible pacte per ampliar el govern municipal. Un fet que es comenta a la ciutat des de fa mesos però que no s'acaba de concretar. De fet, la portaveu de la CUP ha deixat clar que el pacte exposat aquest dimarts l'han negociat directament amb el govern, no pas amb JxTgn.