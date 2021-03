Pugen les revisions a les òptiques per l'increment de l'ús de pantalles

Des de fa un any, amb l'inici de la pandèmia, la presència digital a les rutines s'ha multiplicat en aspectes com l'oci o la feina

Els problemes amb la vista s'han agreujat d'ençà de l'inici de la pandèmia de la covid-19, ara ja fa un any. En un primer moment, els gairebé tres mesos de confinament total van recluir les vides a casa, pel que les alternatives d'oci es van veure molt limitades. Les sèries, les películes o els videojocs van esdevenir els grans passatemps –sense gaire més alternativa– per molta gent. A més, després d'uns dies d'aturada, totes les feines que es van poder reprendre ho van fer virtualment. El que semblava un recurs per poder seguir amb la maquinària laboral, s'ha acabat convertint en un costum. El teletreball s'ha fet un lloc a la nostra societat i, en molts casos, ha arribat per tal de quedar-se.

A tots aquests factors s'hi ha de sumar el fet que els joves –si ja passaven moltes hores davant la pantalla abans de la pandèmia– hagin vist reduïdes les seves opcions d'oci. Els esports amateurs han gaudit d'obertures molt intermitents i l'oci nocturn ha desaparegut de la seva rutina. Tot plegat, ha fet que els problemes de vista s'hagin multiplicat des d'ara fa un any, amb una relació directa amb l'increment de l'ús de pantalles.

Segons un estudi de la Universitat de Navarra, el temps d'utilització diari de pantalles va sobrepassar les 9 hores i 15 minuts entre els mesos de març i juny de l'any passat. Els símptomes més freqüents són una visió borrosa, mal de cap frontal, diplopia intermitent, sequedat i irritació ocular i cremor. Els problemes es poden agreujar i acabar portant a la miopia. En aquest sentit, el Col·legi Oficial d'Òptics i Òptiques Optometristes de Catalunya recomana no superar les dues hores diàries de l'ús de dispositius digitals.

Els òptics i optometristes locals corroboren l'increment de problemes de visió. «Estar tancats a casa fa que t'acostumis a distàncies curtes. L'augment de dispositius digitals incideix en l'augment de miopia», sentenciava Jaume Fullana, que s'hi referia com «la pandèmia del segle XXI», terme que també defensa l'OMS. L'optometrista de l'Òptica Fullana de Tarragona també afegia un altre element a l'equació: «Si estàs tancat a casa, reps menys llum solar i, per tant, menys vitamina D». L'establiment situat a la Rambla Nova de Tarragona ha vist com més clients els han visitat el darrer any. «Hi ha hagut un increment d'aproximadament un 25% de consultes i revisions», detallava Fullana. L'optometrista, a banda de la pujada de la miopia, posava el focus en altres conseqüències de la sobreexposició a les pantalles, com la sequedat ocular, sobretot en persones de més de 40 anys, ja que «parpellegem poc, s'assequen les llàgrimes i l'ull pica i es desenfoca».

El problema, sobretot la miopia, és especialment greu per als joves de 12 a 18 anys, que concentren gran part de l'augment de la incidència. Fullana recomanava «descansar la vista vint segons cada vint minuts, aixecar-la i mirar lluny», a més de fer una revisió sovint. «Després del teletreball ens tornem a posar davant de pantalles, ho fem per oci i negoci», advertia l'optometrista.

L'increment dels problemes de visió en joves també és el més destacablWe per Paco Pallarès, propietari de l'Òptica Visió de Reus. Pallarès feia referència a la llum blava i ultravioleta pròpies de les pantalles, molt nocives, pel que recalcava la importància de recórrer a filtres a l'hora de fer noves ulleres. «És important aixecar-se i descansar periòdicament de la pantalla, i anar a fer un cafè», proposava Pallarès.