La Primavera Jove presenta 80 activitats de lleure, cultura i formació

El guanyador de La Voz 2020, Kelly Isaiah, oferirà un taller de composició musical

Actualitzada 23/03/2021 a les 17:12

Un cop aprovat el Pla Local Tarragona Jove 2024, avui s'ha presentat la programació de Primavera a l'Espai Jove Kesse, com la primera de totes les propostes que s'inclouran en aquest pla i que compliran amb les premisses que s'hi especifiquen. El conseller de Joventut, Hermán Pinedo, ha presentat una nova temporada d'activitats educatives i culturals a l'entorn de la gent jove, sumat a temàtiques que ens afecten a tots com el medi ambient amb Climactives i de Cultura, amb la Zona Cultura Kesse; així com en altres àmbits com la salut o el treball.La Primavera Jove ofereix 80 propostes dividides en 55 tallers, cursos i sessions formatives i lúdiques i 25 actes, exposicions i espectacles, del 26 de març al 18 de juny, totalment gratuïtes. Aquesta mesura facilita l'accessibilitat de la població jove a les activitats i equipaments que promouen el desenvolupament i expressió de la persona jove. Volem afavorir especialment la curiositat i la creativitat de les persones joves en les propostes que s'exposen i per aquest motiu la programació s'ha perfilat responent a les peticions dels usuaris i públic jove.D'entre el mes destacat el guanyador de La Voz 2020, Kelly Isaiah, oferirà un taller de composició musical dins el cicle de Primavera, que girarà a l'entorn de la reflexió sobre la lletra i la música que incorpora a les seves cançons i que l'han fet triomfar recentment. Des de Joventut també s'ha volgut destacar, en l'àmbit de les arts escèniques i interpretatives, el taller que oferirà Joan Rioné 'Riure, enfadar-se, plorar: teatres i emocions', especialment dirgida a majors de 16 anys, una proposta que sorgeix del projecte 'L'artista va a l'escola'. Una altra de les propostes destacades, davant l'enorme demanda, es una aula temàtica dedicada al món japonès, que durant set sessions oferirà als joves una immersió al món cultural, la llengua i la cultura japonesa. Pel que fa a eines d'aprenentatge, en l'àmbit comunicatiu s'oferirà un nou taller d'enregistrament de vídeos i gravacions i diversos cursos de desenvolupament professional, així com la 8a jornada de salut emocional.Les activitats estan dirigides a joves d'entre 12 i 35 anys, presencialment o en línia. Les de caràcter presencial es desenvoluparan principalment a l'Espai Jove Kesse, ja que des de Joventut es vol que sigui un equipament essencial per als joves de la ciutat, així com en altres espais i sobretot a l'aire lliure, per garantir la màxima seguretat. Pel que fa a les xifres, les activitats formatives preveuen una oferta de 1.000 places i si hi sumem les activitats lúdiques, com els concerts, el total de persones joves que poden passar per la Primavera del Kesse, seran gairebé unes 4.000.