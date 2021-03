Ematsa es compromet garantir l'accés a l'aigua a tots els ciutadans de Tarragona

Actualitzada 22/03/2021 a les 12:20

L'Empresa Municipal Mixta d'Aigües de Tarragona (Ematsa) ha presentat aquest dilluns el seu pla d'acció social per enguany. La companyia s'ha compromès a garantir l'accés universal a l'aigua, una tasca que ja ha engegat en els darrers mesos amb la instal·lació de comptadors solidaris en llars de famílies en situació de vulnerabilitat. «Que ningú es quedi sense aigua per no poder-la pagar», ha remarcat el gerent d'Ematsa, Daniel Milan.A banda, l'empresa que abasteix Tarragona, la Canonja, els Pallaresos i el Catllar també ha afirmat que abans del 2030 s'aconseguirà «el 100% de la reutilització de l'aigua» i confia arribar enguany a produir 80.000 quilowatts per hora d'electricitat amb energies renovables, 15.000 més que l'any passat.Un altre dels objectius d'Ematsa és generar tecnologia pròpia. Milan ha exposat que en els darrers anys han desenvolupat un control de plagues al clavegueram propi, així com un robot que «permet aplicar els biocides que necessitem» al col·lector de clavegueram.El conseller delegat de la companyia, Narcís Berberana, ha expressat que «les iniciatives que valen la pena són les que s'inicien al món local però que tenen incidència a nivell global». Alhora ha pronosticat que el 2030 l'empresa serà capaç de ser autosuficient a nivell energètic i alhora proporcionar energia, per exemple, a empreses del polígon petroquímic. En aquest sentit ha indicat que entre 2007 i 2021 la companyia ha participat en 532 projectes d'innovació, investigació i desenvolupament.Per la seva banda, el president d'Ematsa, Jordi Fortuny, ha explicat que conjuntament amb la Universitat Rovira i Virgili (URV) estan desenvolupant programes de doctorat i màster per potenciar «la captació i retenció de talent» i fomentar la investigació en el si de la companyia.