El Port Tarragona comença la construcció de la biga cantell del Moll de Balears

La peça sostindrà bol·lards de 200 tones per a l'amarratge de creuers

Actualitzada 23/03/2021 a les 12:51

Moll de Balears

El Port Tarragona ha començat la instal·lació de la biga cantell del Moll de Balears, la qual servirà per allotjar els bol·lards, defenses i altres elements auxiliars del moll. La peça de formigó armat medeix 5,40 m d'ample i 1,70 m de gruix. En aquesta biga s'instal·laran bol·lards de 200 tones de capacitat necessaris per a l'amarratge de creuers.El cantell s'equiparà també amb escales per a boters i per al rescat de persona a l'aigua, també hi haurà anelles per amarrar barreres de contenció de vessaments i per les maniobres de diferents embarcacions de servei.Aquesta nova infraestructura augmentarà la capacitat per a rebre més visitants i en millors condicions, amb una línia d'atracada total de 700 metres. En aquesta es podrà atracar en ambdós costats i s'afegeix la zona del dic de Llevant.El seu disseny -si s'escau- permetrà reconvertir el seu funcionament cap a serveis per a sòlids a granel i altres tipus de mercaderies.