Dos detinguts per atracar a punta de ganivet a una noia a Sant Salvador

Ara investiguen si els lladres, que es van instal·lar en una casa al bosc, són també els autors d'altres robatoris amb violència produïts al barri últimament

Actualitzada 22/03/2021 a les 22:42

Els Mossos d'Esquadra van detenir diumenge a dos homes d'origen magrebí, de 29 i 35 anys, que podrien estar relacionats amb diversos robatoris amb violència al barri de Sant Salvador de Tarragona. Els agents de la policia autonòmica els van enxampar després que el mateix diumenge, a primera hora del matí, robessin la bossa d'una noia a l'avinguda dels Pins, després d'amenaçar-la amb un ganivet a l'estómac. Tot i que encara s'està investigant, els dos individus podrien ser els autors d'altres atracaments violents al barri del nord. Sembla que els delinqüents vivien, des de feia uns dies, en una caseta de la zona boscosa pròxima al barri, la qual ahir va ser objecte d'una entrada judicial per trobar proves que vinculessin una tercera persona que hauria participat en els robatoris amb els dos detinguts i per recuperar els objectes i els diners sostrets a les víctimes. Per la seva banda, des de l'Associació de Veïns de Sant Salvador i Sant Ramon van voler deixar clar, en un comunicat, que es tracta de casos aïllats i que els lladres no són veïns del barri. En aquest sentit, segons ha pogut saber Diari Més, vindrien de França i haurien creuat la frontera a finals de 2020. Algunes fonts indicaven que, probablement, haurien viscut a Torredembarra fins fa poc.

Els dos homes van ser detinguts al voltant de les 11 hores de diumenge pels Mossos d'Esquadra. Eren les 8 hores del matí quan, a l'avinguda dels Pins de Sant Salvador, van col·locar un ganivet a l'estómac d'una noia del barri que anava acompanyada d'una menor i li van prendre la bossa, on duia la cartera amb diners i la documentació. Un cop la víctima va denunciar i va donar una descripció dels autors, els agents de paisà van veure dos individus que coincidien amb el perfil. Aquests van sortir corrent en veure que es tractava de la policia i la persecució hauria acabat a la casa del bosc, pròxima al carrer de les Franqueses del Codony, on els lladres haurien pernoctat durant la setmana passada.

Un altre dels episodis que podria estar relacionat amb els dos detinguts és un robatori amb força que va tenir lloc dissabte a la tarda a l'avinguda Sant Salvador, on van robar el telèfon mòbil i 140 euros a un home gran. Durant el forceig, els lladres van provocar-li ferides a les mans i a la cara, per la qual cosa va haver de ser traslladat a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona. Un veí del barri explicava que va ser testimoni dels fets. Segons relatava, la víctima és client habitual d'un bar de la zona i sempre surt a llegir el diari a un banc. Aquest cop, després de veure que per allà rondaven aquests nois que no coneixia i «parlaven francès», va decidir deixar els anells i altres joies que duia sempre al propietari del bar, per por. Un cop al banc el van atracar. De la mateixa manera, sembla que s'han produït altres episodis de la mateixa tipologia delictiva al barri durant els últims dies i que haurien estat comesos pels mateixos individus, els quals passaran a disposició judicial en les pròximes hores.

A propòsit d'això, l'Associació de Veïns de Sant Salvador i Sant Ramon va emetre un comunicat el mateix diumenge en el qual agraïen als Mossos la detenció dels dos delinqüents i en el qual remarcaven «no són veïns del barri tot i que han estat diverses nits pernoctant al bosc». Així mateix, defensaven que «aquests fets delictius no són habituals en el nostre barri i que aquest ha estat un cas puntual que esperem que no es repeteixi» i posaven en valor la feina que fan en les juntes de seguretat conjuntament amb els cossos de la Guàrdia Urbana de Tarragona i els Mossos d'Esquadra.