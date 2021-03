Repsol invertirà a Tarragona més de 1.400 MEUR en projectes de transició energètica en els propers cinc anys

El complex de Repsol vol «esdevenir un pol multienergètic», amb iniciatives com la producció d'un primer lot de biojet i la primera planta de la península Ibèrica per a la fabricació de polímers d'alta resistència a l'impacte. L'empresa ha avançat que també es preveu la construcció d'una planta de producció de biocombustibles avançats -600 MEUR-, una planta per produir plàstics a partir del reciclatge de materials post consum i la implementació de tecnologies per millorar l'eficiència en el consum de matèries primeres i d'energia en els seus processos productius.