Onze anys d'internament psiquiàtric per a l'acusada de matar la mare a Tarragona

MÉS INFORMACIÓ Troben una dona morta amb signes de violència al seu domicili de Tarragona

Segons la sentència, en el moment dels fets la noia tenia 28 anys i vivia amb la seva mare, de 64 anys, en un domicili del carrer Felip Pedrell de Tarragona. La jove no tenia feina i vivia econòmicament de la pensió de la progenitora, que tampoc no treballava perquè estava de baixa per malaltia.L'acusada patia un trastorn esquizoafectiu que en diverses ocasions havia fet que la ingressessin a l'hospital, tant per descompensacions de l'àmbit psicòtic com de l'estat d'ànim d'intents d'autòlisi. Tot i que tenia prescrita una medicació per al seu tractament, l'havia abandonat sobtadament com a mínim diversos dies abans dels fets, la qual cosa la va submergir en un deliri de tints psicòtics, amb deliris messiànics i síndrome de Capgras –consistent en reconèixer perfectament el rostre d'una persona, però detectar «alguna cosa estranya» en ella o tenir la sensació d'angoixa al sentir que la persona que coneixien perfectament semblava haver estat substituït per altra.Al voltant de la mitjanit del 22 d'octubre de 2019, quan es trobaven a casa, la mare va començar a discutir amb la filla perquè aquesta s'oposava a que la jove sortís de l'habitatge. Durant la discussió, l'acusada degut a la seva patologia psiquiàtrica creia que la mare estava posseïda pel diable, i va decidir acabar amb la seva vida, per la qual cosa va agafar tres ganivets de la cuina, es va adreçar al dormitori i li va clavar diverses ganivetades al coll i al tòrax amb almenys dos d'aquests ganivets -de 20 i 10 centímetres de fulla-, al temps que ella mateixa s'infligia lesions apunyalant-se a avantbraços, canells i al pit. La dona presentava una vintena de ferides i contusions. La dona va morir com a conseqüència d'un xoc hipovolèmic i hemorràgic.Cap a quarts d'una de la matinada del 22 d'octubre de 2019, l'acusada va trucar les seves germanes en diverses ocasions, sense obtenir resposta. Igualment, tot seguit va aconseguir parlar amb la tieta i li va dir que «creia que havia matat la seva mare», per la qual cosa va decidir acudir al domicili. Tot i això, l'acusada no va voler obrir-li la porta i va alertar la policia.Agents dels Mossos van accedir a l'immoble poc després de la una de la matinada i van haver de trucar els Bombers perquè obrissin la porta, que estava tancada amb clau. Al dormitori de l'acusada els agents van trobar-la tacada de sang i asseguda als peus del llit junt al cos sense vida de la seva mare, enmig d'un gran bassal de sang. Sobre el llit van trobar un ganivet de cuina amb fulla de serra i sobre la tauleta de nit altres dos ganivets.Quan els serveis mèdics la van atendre l'acusada va manifestar que s'havia volgut suïcidar tallant-se les venes perquè havia discutit amb la seva mare, però que les ferides se li havien tancat i que havia clavat el ganivet a la seva mare al cor. Com que la noia presentava un quadre psicòtic descompensat, després de curar-la van ingressar-la immediatament a la unitat d'aguts del centre psiquiàtric Pere Mata de Reus.En el moment de cometre els fets l'acusada tenia les seves capacitats cognitives, volitives i intel·lectives anul·lades com a conseqüència del quadre psicopatològic anteriorment descrit. Un cop va rebre l'alta, el 13 de maig de 2020, la dona va ingressar en presó provisional a la unitat d'hospitalització psiquiàtrica penitenciària de la presó de Brians 1.La dona l'han absolt del delicte d'homicidi perquè apliquen l'eximent completa d'alteració psíquica. L'Audiència ha acordat la mesura de seguretat privativa de llibertat d'internament per a tractament mèdic en un centre psiquiàtric adequat a la seva patologia per un termini d'11 anys. A més, se li aplicarà també la mesura de llibertat vigilada per un termini màxim de 10 anys.La condemnada no es podrà acostar a menys de 300 metres de les germanes ni comunicar-se amb elles durant 10 anys, i haurà d'indemnitzar cadascuna de les dues amb 120.000 euros.