La Xarxa de Centres Cívics de Tarragona ofereix 32 activitats de lleure per als més joves

Les inscripcions es podran fer a partir de demà dimecres 23 de març

Actualitzada 22/03/2021 a les 12:06

La Xarxa de Centres Cívics de Tarragona ofereix 210 places dintre del cicle d'activitats d'hivern-primavera 2021 en el que s'ha programat 32 activitats presencials i semipresencials totalment gratuïtes.El cicle compta amb 11 sortides programades per la ciutat de Tarragona. Per recórrer-la a peu i patinant des dels barris del Nord (Sant Salvador i Sant Pere i Sant Pau) fins a Ponent (Bonavista i Torreforta) sense oblidar Llevant i la seva flora i fauna.També s'oferiran cinc cursos de fotografia amb 10 places a cadascun. En destaquen el de fotografia nocturna amb el mòbil perquè és una de les propostes obtingudes de les avaluacions que es van passar als usuaris durant la tardor 2020.En el cas de les activitats que s'han de fer dins dels equipaments i de forma presencial, s'obriran les inscripcions si el Procicat permet realitzar-les. A dia d'avui es veurien afectades les activitats de ceràmica i les de cuina, les quals s'han publicat igualment a l'espera de canvis.Les inscripcions es podran fer a partir de demà dimecres 23 de març a les 9 del matí i els cursos s'iniciaran el proper dia 7 d'abril i s'allargaran fins el 15 de juny. Es limiten les subscripcions a un màxim de dues per persona.