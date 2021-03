La museïtzació de Tarragona a l'aire lliure començarà a veure la llum a l'estiu

L'Ajuntament obre la licitació de la redacció del contingut que tindran els nous panells informatius

Actualitzada 21/03/2021 a les 20:32

El projecte de museïtzació a l'aire lliure de Tarragona avança a bon ritme. Xifrat en 100.000 euros, la primera fase del pla pretén millorar la senyalització al voltant dels monuments de la ciutat. L'Ajuntament preveu que a principis d'estiu es puguin començar a veure els primers resultats, que consistiran a renovar els panells informatius ja exitents i, a més, afegir-ne en alguns punts de la ciutat on encara no n'hi havia. Amb tot, l'objectiu és deixar llest el patrimoni de la ciutat d'aquí uns mesos, quan s'espera que el turisme es dinamitzi. De moment, l'Ajuntament va obrir la licitació de la redacció dels continguts de la nova senyalització el passat dimecres.

La primera fase del projecte de museïtzació del patrimoni històric tarragoní començarà a agafar forma durant aquest estiu. «Portem treballant-hi bastants mesos. No serà possible fer tota la primera fase aquest any, però podem començar i veure les primeres coses a l'estiu», explicava Hermán Pinedo. El conseller de Patrimoni detallava que «cal explicar bé Tarragona» i que «hem de fer del nostre patrimoni una eina educativa i didàctica, i que això serveixi per atreure turistes i per contribuir a la recuperació econòmica».

De moment, dimecres passat es va obrir la licitació de la redacció dels continguts que tindran els nous panells informatius, amb un pressupost de 17.545 euros. El contracte tindrà una durada de mig any. A banda d'elaborar nous textos explicatius, també es treballarà en la imatge, tal i com avançava Pinedo: «La cartelleria tindrà un nou format, amb un nou disseny». D'aquesta manera, els panells actuals seran substituïts per panells nous, el disseny i el material gràfic dels quals ja està sent treballat des de la conselleria de Patrimoni.

Una trentena de novetats

La primera fase del projecte per consolidar Tarragona com un museu a l'aire lliure no només comprèn la renovació dels panells existents, com els que hi ha al Passeig Arqueològic, al Circ o a l'Amfiteatre. L'Ajuntament de Tarragona està preparant gairebé una trentena de nous panells informatius, distribuïts arreu de la ciutat, «en llocs que fins ara no tenen cartells», detallava Hermán Pinedo. El conseller de Patrimoni posava d'exemples «senyalitzar bé què és Ca la Garsa, o explicar coses de la Guerra Civil». La segona fase actuarà també al carrer, mentre que la tercera correspondrà a l'interior dels monuments.