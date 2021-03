L'Ajuntament de Tarragona posa en marxa la iniciativa 'Anem a la llar d'infants'

Aquesta iniciativa busca que els infants que l'any que ve comencen P3 facin un tastet educatiu a les llars d'infants municipals

L'Ajuntament de Tarragona a través de l'Institut Municipal d'Educació de Tarragona posa en marxa la iniciativa 'Anem a la llar d'infants' que ofereix un tastet educatiu d'abril a juny aquells infants nascuts l'any 2018 i empadronats a Tarragona que no han estat mai escolaritzats a les llars d'infants municipals. El conseller Manel Castaño ha destacat «amb aquest programa volem incentivar que els infants accedeixin a les llars abans de començar l'escolarització a P3 ja que és un factor de protecció davant del fracàs escolar».El programa ofereix places a les següents llars d'infants municipals: El Ninot, Sant Salvador, Bonavista o qualsevol llar municipal amb places vacants. Els infants podran assistir a la llar de d'abril a juliol de 9 a 12 del matí o de 15 a 17 hores i se'ls hi aplicaria la tarifació social. D'aquesta manera, els infants podrien tenir un primer contacte amb la llar d'infants abans d'iniciar l'escolarització a P3 al setembre que ve.L'assistència a la llar d'infants aporta un seguit de beneficis als nens i nenes com la possibilitat de relació amb altres infants i amb adults diferents dels pares. També els permet adquirir hàbits i rutines. A més els infants poden gaudir d'entorns exteriors (patis i jardins) i d'instal·lacions pensades per garantir la seguretat, la descoberta i el joc dels infants. Finalment, l'assistència a la llar d'infants actua com a factor de protecció davant el fracàs escolar: com més anys d'educació infantil, disminueix el risc.