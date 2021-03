L'Ajuntament de Tarragona expedienta quatre locals més en estat d'abandonament

Durant el gener el consistori ja va obrir avisos a una dotzena de baixos en desús, vuit dels quals podrien acabar en multa

Actualitzada 21/03/2021 a les 20:14

Quatre locals buits en estat d'abandonament del centre de Tarragona han estat expedientats per l'Ajuntament. Els avisos als propietaris s'han fet arran de diverses denúncies dels ciutadans. Els quatre nous expedients se sumen a la dotzena que ja es van obrir durant el mes de gener després de 29 inspeccions fetes a càrrec de la Guàrdia Urbana a finals del 2020. Un mes i mig després de la seva obertura, encara no s'ha aplicat cap multa als propietaris dels 12 locals buits que no acullen cap negoci, que poden anar dels 300 als 3.000 euros si no compleixen amb la neteja requerida.

De la dotzena de locals expedientats el gener, n'hi ha vuit que podrien rebre la sanció les properes setmanes, ja que en la majoria acaba de finalitzar el període de compliment voluntari de l'ordre de neteja i l'Ajuntament ha de comprovar si s'ha executat o no. Entre els restants, en dos els propietaris han comunicat al consistori que han netejat els seus baixos en desús i aquest ho ha de comprovar, un s'ha traslladat a un altre departament i el darrer s'ha arxivat un cop s'ha comprovat que s'havia dut a terme la neteja requerida. Amb la suma dels quatre nous locals expedientats, la xifra de baixos comercials en estat d'abandonament al centre de Tarragona puja a 16 durant el primer trimestre del 2021, mentre que les primeres multes podrien arribar d'aquí a poques setmanes.

L'estat del carrer de la Unió

Amb aquesta iniciativa, l'Ajuntament persegueix un doble objectiu: millorar la salubritat de la via pública i incentivar que els locals siguin llogats per acollir nous negocis i reactivar la vida comercial de Tarragona. Un dels punts més problemàtics de la ciutat en aquest sentit és el carrer de la Unió, que acull alguns dels baixos en estat d'abandonament. Cada vegada han desaparegut més negocis en aquesta via i la manca de neteja dels espais repercuteix directament en l'estat de les voreres. «Quan fem la revisió per tal que els locals estiguin en un estat acceptable, perquè malmeten la imatge de l'espai, posem en valor els comerços que estan treballant», explicava Xavier Puig. El conseller de Territori assegurava que «pots tenir un local buit, d'acord, però tingues-lo en bon estat. Això és una política d'estimulació comercial».

Més enllà dels expedients als locals buits per millorar l'ocupació de negocis i la salubritat de la via pública, l'Ajuntament es planteja una actuació a fons al carrer de la Unió, «un dels carrers estratègics i emblemàtics que volem recuperar, molt important per la unió de la Part Alta i la Part Baixa», segons Puig. En cap cas, però, «no és un projecte a curt termini», avisava el conseller de Territori. El carrer de la Unió ha anat perdent pes com a artèria comercial, i l'Ajuntament hi vol posar remei. «És un carrer on conflueixen la futura Illa Corsini, la remodelació de la Rambla Nova i el pla del Barri del Port, pel que requereix una remodelació», assenyalava Puig, que vinculava l'actuació «al paquet d'accions de l'Illa Corsini».

Les accions que Xavier Puig té en ment per al carrer de la Unió passen per un «replantejament de la mobilitat, de les voreres. És un carrer que demana voreres més amples, ja que ha de ser per passejar». El conseller de Territori recordava que la remodelació de l'entorn de la plaça Corsini ha de començar a fer-se en breus i recalcava que l'actuació al carrer Canyelles és «molt ambiciosa». Puig també destacava la reforma del Fòrum de la Colònia.