Jornades de Portes Obertes a la URV en format virtual

Se celebraran aquest divendres 26 i dissabte 27 de març

Actualitzada 22/03/2021 a les 11:21

​​​​​​​ Més de 800 inscrits

La jornada virtual de portes obertes va dirigida a estudiants de batxillerat i de cicles formatius, així com a les seves famílies i als professors de secundària del territori que volen estar al dia de l'oferta formativa superior de la demarcació de Tarragona. S'hi han inscrit ja més de 800 persones i l'organització ha detectat que, en ser virtual, algunes són de més lluny del que era habitual en les jornades presencials anteriors.

La Universitat Rovira i Virgili (URV) ha organitzat per la tarda del divendres 26 de març i el matí del dissabte 27 de març les primeres Jornades de Portes Obertes del 2021, que es faran en format virtual. Es retransmetran presentacions en directe de cada centre de la URV i dels seus respectius graus, en les quals podran intervenir els assistents. També podran parlar per xat i videoconferència amb els responsables d'ensenyament de cada titulació i amb una vintena d'estudiants i antics alumnes.La novetat d'aquestes jornades és la nova plataforma que permetrà trobar en un mateix espai informació sobre seixanta titulacions de grau, ordenades per centre i per branques del coneixement. A més, per primer cop es podrà fer un tour virtual per les principals instal·lacions dels campus específiques de cada centre, com els laboratoris docents, els platós de ràdio i televisió, el taller de maquetes d'Arquitectura, la sala de dissecció de Medicina, etc. L'objectiu del tour és que, tot i que siguin unes jornades virtuals, els assistents tinguin una aproximació de com són els espais de la Universitat.