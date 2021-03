El Gremi de Pagesos fa una missa a Tarragona en record dels socis traspassats el 2019 i 2020

L'acte a l'església de Sant Llorenç també va servir per repartir l'opuscle d'enguany i va acabar amb el tradicional concert de la coral L'Àncora

Actualitzada 21/03/2021 a les 21:04

El Gremi de Pagesos de Sant Llorenç i Sant Isidre va celebrar ahir una missa en record dels socis traspassats els dos darrers anys. L'entitat duu a terme aquest acte a les portes de cada Setmana Santa, però l'any passat no els va ser possible, ja que s'hauria d'haver fet pocs dies després de l'inici del confinament total. D'aquesta manera, ahir es van recordar els agremiats morts durant el 2019 i el 2020 a l'interior de l'església de Sant Llorenç. En acabar l'acte, el Gremi de Pagesos va aprofitar per fer entrega dels opuscles d'enguany als assistents i es va posar punt i final amb el tradicional concert de la coral L'Àncora.

Una quarantena de persones van fer acte de presència ahir a l'església de Sant Llorenç de Tarragona per recordar els socis del Gremi de Pagesos traspassats els dos darrers anys, en una missa oficiada per mossèn Xavier Reñé. Amb una tercera part del recinte ocupada, es van recordar la desena d'agremiats que van perdre la vida el 2019 i el 2020. «Per sort, la covid no ens ha colpit massa», explicava Raül Font, en referència al fet que hi hagués el doble d'homenatjats en contrast amb altres anys, fet que s'explicava perquè n'hi havia «acumulats dels últims dos anys». El president del Gremi de Pagesos també destacava que s'havia venerat el reliquiari de Sant Llàtzer, «datat per primera vegada el 1507 per la Confraria dels Hortolans de Santa Magdalena, però l'antiguitat del qual podria ser d'un o dos segles enrere».

Un opuscle reduït

Enguany, en ple context de pandèmia i de la segona Setmana Santa consecutiva cancel·lada, el Gremi de Pagesos va decidir no fer la tradicional presentació de l'opuscle. Si més no, en acabar la missa d'ahir –que acostuma a tenir lloc el cinquè diumenge de Quaresma–, es van repartir exemplars als agremiats assistents. L'opuscle del 2021 compta amb 48 pàgines, menys de les que són habituals, tal i com relatava Font: «No hi ha publicitat, sinó que ho costeja directament l'entitat i, enguany, òbviament hi ha menys articles». El llibret conté la memòria de l'any anterior, que sempre acostuma a tenir unes sis pàgines i aquest 2021 s'ha quedat a la meitat. A més, els agremiats hi podran llegir el programa d'actes per enguany, articles de diversa índole i les salutacions de les autoritats.

Encara que l'opuscle del Gremi de Pagesos hagi estat més auster que en anys anteriors, el nombre d'exemplars impresos s'ha mantingut. «Tenim uns 650 socis i hem fet uns 700 exemplars, per tal de poder-los enviar a tothom», segons Font. El president del gremi assegurava que l'entitat l'ha «volgut editar perquè vam pensar que és una memòria fidel del nostre pols». A més, Font hi afegia «el col·leccionisme i el sentiment de pertinença com a factors».

L'acte d'ahir va acabar fora de l'església de Sant Llorenç. A les escales del pàrquing Jaume I, la coral L'Àncora va oferir el seu clàssic concert de Setmana Santa. Aquest divendres el Gremi de Pagesos celebraria la seva processó per la Part Alta: «L'any passat va ser dolorós, però enguany ja estàvem conscienciats», explicava Raül Font. Si més no, faran un viacrucis per l'interior de l'església. El Divendres Sant, per mantenir la tradició, obriran les portes de Sant Llorenç per tal que, qui ho desitgi, pugui veure el Sant Crist rodejat d'espelmes.