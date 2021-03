Universitat Barcelona recorda a les 13 víctimes de l'accident de Freginals 2016

13 estudiants d'Erasmus van perdre la vida quan el seu autocar va accidentar-se a l'AP-7 a l'altura de Freginals

Actualitzada 20/03/2021 a les 13:37

La Universitat de Barcelona (UB) ha celebrat aquest dissabte un homenatge en memòria de les tretze estudiants d'Erasmus mortes fa cinc anys en accidentar-se en l'AP-7, a l'altura de Freginals (Tarragona), l'autocar en el qual tornaven a Barcelona després de visitar les falles valencianes.El rector de la UB, Joan Guàrdia, i la vicerectora d'Estudiants i Participació, Marta Ferrer, han dipositat tretze roses blanques sobre la pedra de Montserrat gravada amb la data de l'accident -20 de març de 2016- que es troba al jardí de l'Edifici Històric de la universitat.«Avui és un dia profundament trist per a la UB. El 20 de març de 2016 es va truncar la vida de les famílies de tretze estudiants que havien vingut amb una beca Erasmus, i que van morir en un tràgic accident. En el cinquè aniversari de la seva mort, volem tenir un record especial per a les víctimes i acompanyar als seus familiars en el seu sentiment», ha dit el rector.L'homenatge ha tingut lloc al costat de la magnolia i els tretze boixos plantats en memòria de les tretze víctimes mortals del sinistre -set estudiants italianes, dues alemanyes, una austríaca, una uzbeka, una francesa i una romanesa-.En el sinistre van resultar així mateix ferits una trentena d'estudiants de 20 nacionalitats diferents en sortir-se de la carretera l'autocar en el qual tornaven a la capital catalana.La fiscalia demana per al conductor de l'autocar quatre anys de presó per 13 delictes d'homicidi per imprudència greu i 26 de lesions, en considerar que va continuar conduint malgrat estar cansat i somnolent.El rector, juntament amb el vicerector de Política d'Internacionalització, Markus González Belifuss, assistirà aquesta tarda a una missa en memòria de les estudiants mortes a l'església de Santa Anna, organitzada pel Consolat d'Itàlia a Barcelona.