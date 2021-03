Nova jornada de protestes a Tarragona reclamant la llibertat de Pablo Hasel

Al final de la concentració, els manifestants han recriminat als agents que estiguessin identificant a dos joves pel seu origen a pocs metres de l'acció. Després de cridar proclames antifeixistes i de propinar algun insult, s'han viscut moments de tensió quan els agents han colpejat alguns dels manifestants. Tot seguit, han identificat a més joves. A un d'ells, l'Aleix Fresquet, l'han citat a declarar aquest diumenge a la comissaria de Campclar i l'han acusat de resistència a l'autoritat i de no facilitar el seu document d'identitat.



La protesta ha aplegat una cinquantena de persones davant de l'Estàtua dels despullats, on els participants han reclamat la llibertat de Pablo Hasel així com la llibertat d'expressió. Durant l'acció, han llegit un manifest reivindicatiu i hi ha hagut una actuació musical del cantant Baino di lion.