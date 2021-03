La Colla Jove organitza una gimcana per la canalla amb dues mones de Pasqua com a premi

L'activitat és oberta per a tots els nens i nenes de la ciutat fins als 12 anys

Actualitzada 20/03/2021 a les 11:20

La Colla Jove Xiquets de Tarragona organitza una gimcana per la canalla amb dues mones de Pasqua com a premi. La Colla ha dut a terme aquesta activitat oberta per a tots els nens i nenes de la ciutat i voltants fins a 12 anys.Per participar en la gimcana, els nens i nenes s'hauran de desplaçar per tres comerços de la ciutat per obtenir tres segells a la seva targeta de la gimcana que trobaran als mateixos comerços i després dipositar les butlletes a la bústia del local de la Colla Jove al carrer Cós del Bou. El temps límit per reunir els segells serà fins al diumenge 4 d'abril.Els tres establiments participants són la Llibreria la Capona al carrer Gasòmetre, el Bar MotoClub a la Rambla Nova i la Pastisseria Conde al carrer Comte de Rius.Les dues mones de Pasqua elaborades per la Pastisseria Conde s'entregaran als guanyadors el Dilluns de Pasqua dia 5 d'abril.