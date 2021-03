L'Ajuntament de Tarragona tancarà l'alberg per a sensesostres del Palau de Congressos a principis d'abril

L'objectiu era que les persones sense sostre tinguessin un lloc on passar la nit durant el període que durés el toc de queda, que continua vigent. «L'atenció d'aquest col·lectiu és una prioritat per l'àrea de Serveis Socials de l'Ajuntament de Tarragona», ha remarcat el consistori a l'ACN.L'espai del Palau de Congressos té dutxes, lavabos, calefacció, zones per si cal aïllar algun positiu de covid-19 i s'hi serveixen sopars i esmorzars. Abans d'engegar aquest equipament, i coincidint amb el confinament de la primavera del 2020, l'ajuntament ja havia habilitat el pavelló del Serrallo per fer-hi la mateixa funció.Al novembre, quan es va engegar l'espai del Palau de Congressos, la consellera de Serveis Socials de la ciutat, Carla Aguilar, va explicar que des del consistori volien crear, a llarg termini, un centre de dia per a persones sense llar. Aquest nou recurs hauria de permetre el tractament de dependències, fer-hi atenció sociolaboral i tenir espais per a la higiene personal dels usuaris. A banda, l'Ajuntament apostava per habilitar un pis de transició per tal que persones sense sostre o en situació de vulnerabilitat «puguin tirar endavant amb una reinserció sociolaboral», va explicar aleshores.