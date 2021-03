L'Ajuntament ofereix un solar al carrer Sant Llorenç als Xiquets de Tarragona

A l'espai se situaria la nova seu de la Colla castellera

Actualitzada 20/03/2021 a les 20:28

L'Ajuntament de Tarragona ofereix el número 10 del carrer Sant Llorenç de la ciutat a la colla castellera dels Xiquets de Tarragona per ubicar la seva nova seu. La finca, de titularitat municipal, disposa d'una superfície de 330 metres quadrats.El següent pas serà definir entre l'Ajuntament i els Xiquets les condicions d'ús de l'espai, el projecte de nova construcció i les condicions de finançament.L'alcalde Pau Ricomà s'ha mostrat molt satisfet i expressa que «és un primer pas per solucionar les complicades circumstàncies que han afectat l'activitat social i d'assaig dels Xiquets de Tarragona». La colla castellera es trobava sense seu des del 2018 i treballava els seus assajos al pati del Pou de l'Ajuntament fins ara.Els Xiquets de Tarragona no marxarien gaire lluny del carrer Santa Anna, on se situava la seva antiga seu. El carrer Sant Llorenç es troba ben a prop, a tocar a la plaça del Fòrum.