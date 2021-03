L'acte ha tingut lloc aquest divendres al Balcó del Mediterrani

Actualitzada 20/03/2021 a les 17:48

Fridays For Future es concentra a Tarragona per reivindicar la lluita ecologista. L'acte ha reunit desenes de persones davant del Balcó del Mediterrani aquest divendres. El moviment juvenil internacional contra el canvi climàtic diu «prou» a les «promeses buides» dels països i reclama «justícia climàtica».El moviment ecologista reclama que davant l'actual crisi sanitària i sociopolítica no podem «oblidar» la lluita ecologista i s'ha de continuar «reivindicant el futur que tots i totes desitgem».