Les festes populars a la ciutat hauran de disposar d'un Punt Lila i Arc Iris

El ple debat avui l'aprovació del Protocol d'actuació davant les violències sexuals i LGTBIQfòbiques al qual es podran sumar entitats voluntàriament

Actualitzada 18/03/2021 a les 20:50

El ple municipal de l'Ajuntament de Tarragona debat avui l'aprovació del Protocol d'actuació davant les violències sexuals i LGTBIQfòbiques, que es va començar a gestar el juny del 2019. El nou protocol farà que el consistori instal·li de forma regular un Punt Lila i Arc Iris en les festes populars que es duguin a terme a la ciutat, no només a les organitzades des de l'administració, sinó també en aquelles a càrrec de les entitats que s'hi vulguin sumar voluntàriament. Tots els actors que subscriguin el protocol hauran de rebre una formació obligatòria, i es buscarà la corresponsabilitat de l'empresariat d'oci nocturn. A més, la programació de les festes haurà d'incorporar la perspectiva de gènere.

Si els regidors tarragonins donen llum verda, Tarragona disposarà a partir d'avui d'un Protocol d'actuació davant les violències sexuals i LGTBIQfòbiques. Aquest tindrà el seu focus d'atenció sobre les festes populars que es duguin a terme a la ciutat. No només entrarà en acció per Santa Tecla o Sant Magí, sinó que també s'aplicarà durant el Carnestoltes, altres esdeveniments locals, celebracions d'entitats i festes de barri.

Ara per ara, la pandèmia impedeix la celebració d'esdeveniments multitudinaris. Si més no, el nou document –si és aprovat–, ja estarà operatiu en un futur. Les festes a la ciutat hauran de disposar d'un Punt Lila i Arc Iris, través del qual donarà a conèixer els serveis i recursos destinats a la prevenció i detecció de situacions de violència sexista. El protocol preveu un procediment d'actuació per l'equip del Punt Lila i Arc Iris, però també per les entitats organitzadores i per la població general. La detecció d'una agressió, la informació, l'atenció, la derivació, la recuperació i el registre seran els passos compresos en el procés. Amb tot, si la persona agredida vol seguir a la festa, el protocol vol garantir que ho pugui fer còmodament. Si la víctima ho desitja, es podrà aturar la música de la festa i llegir el manifest per denunciar que s'ha produït una agressió.

D'altra banda, la programació de les festes, tant pel disseny com per les activitats, haurà d'incorporar la perspectiva de gènere. El personal de l'Ajuntament encarregat haurà de rebre formació o assessorament, i s'haurà de promoure la presència de dones i persones LGTBI en el disseny de la programació.

Formacions obligatòries

L'aplicació del protocol dependrà de múltiples actors. D'aquesta manera, s'impartirà de forma obligatòria una formació prèvia a les festes i, si s'escau, una formació complementària. La Guàrdia Urbana, per exemple, haurà de fer-ne una de quatre hores per aprendre els seus protocols específics i incorporar la mirada de gènere per atendre els casos detectats. Altres actors com el personal de l'Ajuntament, el de la conselleria de Cultura, el d'Urbanisme i Mobilitat, l'equip del Punt Lila i Arc Iris, els representants de les entitats adherides o els agents de prevenció també rebran formacions sobre el nou protocol.

El document es va començar a gestar fa gairebé dos anys, el juny del 2019, i s'ha inspirat en altres protocols similars, com el de la Generalitat o ajuntaments com el de Barcelona, Viladecans o Vitòria. Les conselleries de Feminismes i LGTBIQ, Cultura, Seguretat han dut a terme el protocol, de la mà de l'Observatori Noctàmbul@, entitats i diversos grups municipals.