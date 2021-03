Les Carmelites celebren avui el 150è aniversari a Tarragona

La primera comunitat es va ubicar al carrer del Vidre 6

Actualitzada 18/03/2021 a les 21:56

Les germanes Carmelites Missioneres Teresianes van arribar a Tarragona avui fa 150 anys i, per aquest motiu, durant un any, es duran a terme diverses activitats per celebrar l'aniversari. La primera comunitat es va ubicar al carrer del Vidre 6. Les germanes tenien la important missió de vetllar els malalts a domicili, per això a Tarragona són conegudes com «les germanes de la vetlla». No només es van relacionar amb l'àmbit de salut, sinó que també van començar la seva tasca educativa, concretament al carrer Misericòrdia número 3 amb Educación de Párvulos y Elemental. El 1933 les germanes es van instal·lar a la comunitat actual, la qual acull les despulles del seu fundador, el beat Pare Palau. A les xarxes socials també es podrà trobar anècdotes per conèixer a les germanes, la seva història i la gran tasca que van dur a terme.