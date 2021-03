Els botellons i el consum i tràfic de drogues afarten els veïns de Josepa Massanés

Diuen que, amb la pandèmia, s'han frenat els episodis conflictius, però asseguren que encara són constants i qualifiquen la situació de «desastre»

Els veïns del carrer Josepa Massanés de Tarragona, que uneix l'avinguda Estanislau Figueras i l'avinguda Catalunya, denuncien estar farts de conviure amb l'incivisme, els botellons i el consum i tràfic de drogues per part de diversos individus. Expliquen que s'asseuen a la zona enjardinada que hi ha tot just a sota del parc de Saavedra. Es tracta d'un espai que queda amagat i això, sumat a què hi ha molt poca llum durant la nit, es converteix en la ubicació perfecta pels incívics en qüestió. A més hi ha pocs habitatges, tret de quatre o cinc cases.

Una de les persones que viu a la zona, i que prefereix mantenir-se en l'anonimat, assegura viure «molt malament» aquesta situació. «A veure, a mi que fumin porros m'és igual, però després ho deixen tot fet una porqueria i a més produeixen moltes molèsties, ja que venen a la nit i fan molt de soroll», explica el veí, que assegura que amb la pandèmia han afluixat aquesta mena d'episodis, però «es continuen produint constantment».

A banda, denuncia que també hi ha «un cert vandalisme». De fet, només cal recórrer el carrer per comprovar que pràcticament totes les parets estan pintades, sobretot en un tram on hi ha un seguit de garatges. A més, el veí assegura que en diverses ocasions també han arrancat les papereres. Explica que han fet arribar el problema que viuen a l'Ajuntament de Tarragona, però lamenta que «la Guàrdia Urbana ve quan ve i fa el que li dona la gana quan li dona la gana». En el seu cas, a sobre del seu domicili, té pisos de la seva propietat i lamenta que «moltes vegades m'han marxat els llogaters perquè aquestes situacions eren contínues, un desastre».

Una altra veïna, que tampoc vol donar el seu nom, assenyala que «es tracta de gent jove i també de gent no tan jove» i coincideix amb el primer testimoni assegurant que «fan botellons i passen droga constantment, sobretot si no hi ha control». En aquest sentit, sosté que «cada cop es veu més policia i d'ençà que hi ha el toc de queda no venen tant a la nit, sinó a la tarda».

Un carrer a «dignificar»

Per la seva banda, Maria del Carme Solé, presidenta de l'Associació de Veïns de Maria Cristina, el carrer paral·lel a Josepa Massanés i que s'uneixen a través de López Peláez, explica que diverses vegades ha sentit queixes d'aquests episodis, tot i que comenta que els veïns es comuniquen poc amb l'entitat. «És un d'aquells carrers que no està gaire transitat, no és de pas, hi ha poques cases, està fosc perquè no hi ha llum», diu Solé, que ho relaciona amb que es produeixin aquests fets d'incivisme. No obstant això, espera que, amb la remodelació projectada pel consistori tant al carrer en qüestió com al carrer López Peláez, «es dignifiqui». El regidor d'Urbanisme, Xavi Puig, va estar passejant amb els veïns per explicar-los-hi l'actuació que s'hi durà a terme. En aquest sentit, Solé confia que «amb la reforma de la zona, aquesta millori, amb més llum i més vida, i deixi de ser un punt conflictiu».