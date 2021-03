Els alumnes de l'Arrabassada aniran dels barracons al nou edifici el 2022

El curs 2022/23 ja acollirà 1r d'ESO a les instal·lacions, tot i que les obres de l'Institut no s'iniciaran fins al 2024, a molt tardar

Actualitzada 19/03/2021 a les 07:15

La Generalitat de Catalunya preveu que la construcció de la nova escola de l'Arrabassada acabi abans del Nadal de 2021, amb la qual cosa, els alumnes faran el traspàs dels barracons a l'edifici a partir de 2022. En aquest sentit, el curs vinent, el 2021/22, començarà encara amb els mòduls prefabricats, fet que permetrà una major flexibilitat a l'hora de fer el canvi.

Així ho explica el director dels Serveis Territorials del Departament d'Educació, Jean Marc Segarra, que assenyala que, «si les obres acabessin a l'agost, la Generalitat s'enduria els barracons i hauríem de començar el curs ja al nou edifici, però com que no serà així, el traspàs es farà a partir de 2022 de manera més pausada i no a correcuita, i quan decideixi la comunitat educativa». En aquest mateix sentit, Arianna Ciurana, presidenta de l'AMPA Arrabassada, sosté que «juga a favor nostre que els barracons es quedin durant el curs vinent, ja que es podrà fer el traspàs a poc a poc, fer-lo durant les vacances de Nadal ho veig just. En tot cas creiem que ha de ser l'equip directiu qui ho haurà de decidir».

De totes maneres, sembla que finalment la nova Escola de l'Arrabassada serà una realitat, després d'un llarg periple que ha provocat que durant molts anys els alumnes hagin estat en barracons. Les obres de l'edifici situat al carrer Mercè Rodoreda van començar el maig de 2018, amb la intenció que ja es pogués estudiar a les noves instal·lacions durant el curs actual. No obstant això, uns primers problemes amb el terreny i les greus dificultats de l'empresa per reprendre els treballs després del confinament per la covid-19, van endarrerir la posada en marxa del centre. Des de l'estiu passat, però, les obres avancen a bon ritme i, ara sí, sembla que no s'haurà d'esperar més.

Per altra banda, Segarra confia que la construcció de la part de secundària comenci el curs 2022/23 o el 2023/24, «a tot tardar». «L'Ajuntament ja ens va cedir el terreny on se situarà i l'actuació està pressupostada, ara només cal licitar el projecte i dur a terme tots els tràmits necessaris», diu el director dels Serveis Territorials d'Educació. No obstant això, defensa que aquest curs vinent serà l'últim en què els alumnes de sisè començaran la secundària al Martí Franquès. «La idea és que, encara que l'edifici de l'Institut no estigui construït, els estudiants comencin primer d'ESO a les instal·lacions el curs 2022/23», sosté Segarra, de manera que llavors el centre ja serà l'Institut-Escola l'Arrabassada.

Sobre això, Ciurana explica que «caldrà decidir si són els mateixos alumnes de secundària els que es queden als barracons o si hi aniran els d'infantil o primària». Per altra banda, celebra que «per fi comencem a veure el terra i les parets de l'edifici» i assegura que «vam començar aquest curs una mica desanimats per tots els obstacles que hi ha hagut». No obstant això, han vist que les obres avancen i desitgen que estigui enllestida aviat. «Fins i tot no estem adequant espais del pati, per exemple, perquè ja esperem la nova escola», apunta, finalment, Ciurana.