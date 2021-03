El Gremi de Pastissers preveu una Pasqua millor que la de l'any passat

En ple confinament, els pastissers van portar les mones a domicili, servei que no serà tan freqüent

Actualitzada 18/03/2021 a les 21:39

El Gremi d'Artesans Pastissers de Tarragona preveu una Pasqua millor que la de l'any passat. El 2020, els pastissers de la ciutat es van haver d'adaptar durant les primeres setmanes del confinament total de la primavera. No es va donar la mona per perduda, pel que el repartiment a domicili va aconseguir mantenir la tradició, encara que padrins i fillols no es van poder reunir. Enguany, alguns dels pastissers tarragonins repetiran el servei, malgrat que aquest no serà tan freqüent, ja que la recollida de la mona als establiments es podrà fer de forma similar a la tradicional. Les sèries de dibuixos animats, com la Patrulla Canina o Pepa Pig tornaran a ser els grans protagonistes entre els més petits, tot i que no es deixaran de banda entitats locals, com els elements del Seguici Popular, les colles castelleres o el Nàstic, a més dels tradicionals ous de xocolata.

Aquest 2021 es respira més optimisme entre els pastissers que la Pasqua del 2020, en ple confinament. «Sens dubte, enguany serà bastant millor que l'any passat», assegurava Josep Gonzàlez. El president del Gremi d'Artesans Pastissers de Tarragona no s'atrevia a xifrar la quantitat de mones que es vendran d'aquí tot just dues setmanes, però «com a molt serà un 10% menys del que era habitual». Malgrat que encara no es podran fer grans trobades familiars, Gonzàlez celebrava l'aixecament del confinament comarcal: «Que hagin obert una mica les restriccions em té una mica més tranquil». El president del Gremi d'Artesans Pastissers se n'alegrava especialment «pels negocis de pobles petits, que han rebut molt».

La principal diferència amb la Pasqua de l'any passat és que el 2020 el repartiment a domicili –a petició de l'alcalde, Pau Ricomà– va ser l'única forma que els padrins poguessin fer arribar la mona als seus fillols. Enguany els clients podran dirigir-se fins a la seva pastisseria de confiança per anar-la a buscar, tot i que les entregues a casa se seguiran fent, però en menor mesura. Gonzàlez, també propietari de la Pastisseria Conde de Tarragona, recordava que «l'any passat ens vam guiar per la improvisació, repartint amb dos cotxes i una moto, però enguany farem el repartiment dividit per zones i dies». Si més no, el president del Gremi d'Artesans Pastissers posava el fre per d'aquí dues setmanes: «Posaré un preu mínim de comanda per portar la mona a casa», referint-se a la rendibilitat econòmica i de temps.

Varietat de mones

Com cada any, els pastissers tarragonins estan preparant una gran varietat de figures de xocolata per acompanyar les mones de Pasqua. «A mi m'estan demanant molt per la Patrulla Canina», avançava Josep González. Altres sèries de dibuixos animats, com Pepa Pig, o de més clàssics, com Spiderman o Harry Potter, no fallaran a la cita. També hi haurà espai per a figures més lligades al territori, com les d'elements del Seguici Popular, de les colles castelleres o del Nàstic, tal i com detallava el president del Gremi de Pastissers: «El producte de casa, el tarragoní, no pot faltar». Peces de xocolata com les del Barça o del Mic del Club Super3 seguiran sent protagonistes un any més arreu de Catalunya.

A falta de dues setmanes per Pasqua, els pastissers de la ciutat ja tenen bona part de les figures de xocolata llestes. Tot i així, Gonzàlez demanava previsió per encarregar la mona pròpiament dita, és a dir, el pastís, i no haver de declinar comandes d'última hora: «El client ens hauria d'ajudar una mica. Que ens ho diguin amb temps no vol dir que la farem una setmana abans, sinó que ens podrem organitzar millor. Ho necessitem per una excel·lent qualitat i un millor servei». El president del Gremi d'Artesans Pastissers demanava «que els tarragonins comprin a la seva pastisseria artesana de confiança, que per això hem estudiat i ens hi dediquem, i tenim l'obsessió de fer-ho bé».