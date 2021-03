El CRAI de la URV és la tercera biblioteca universitària més eficient de Catalunya

Així ho estableix el rànquing de biblioteques universitàries espanyoles SECABA-Rank

Actualitzada 19/03/2021 a les 16:17

El rànquing de biblioteques universitàries espanyoles SECABA-Rank, que mesura els seu nivell d'eficiència, ha classificat el Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació (CRAI) de la URV com el tercer més eficient de Catalunya, per darrera de la Universitat de Autònoma de Barcelona i la Universitat de Barcelona.

Si observem les dades de la classificació en funció del nombre d'estudiants de la institució, entre les universitats públiques amb menys de 20.000 estudiants, el CRAI de la URV es troba en la primera posició a Catalunya i en la quarta posició a l'Estat espanyol.

El SECABA-Rank es basa en una sèrie d'indicadors que determinen l'eficiència del sistema de cada centre. Aquests indicadors relacionen el pressupost destinat al CRAI amb l'ús que els usuaris fan dels seus recursos, així com el nombre de de persones que conformen la comunitat universitària susceptible de fer servir la biblioteca (estudiants i docents). Amb aquestes dades, s'estableix una comparació entre les diferents biblioteques que ajuda a detectar bones pràctiques en el sector.

Aquest rànquing de biblioteques universitàries espanyoles, que elabora cada any el grup d'investigació SECABA LAb de la Universidad de Granada, es va fer per primera vegada el 2007; a continuació, el 2011, i des d'aleshores s'ha publicat anualment.