El Ball de Dames i Vells de Tarragona, candidat a la distinció de Mèrits als Serveis Distingits

El consitori presentarà la proposta a la setena convocatòria de les distincions que convoca el Consell Comarcal

Actualitzada 19/03/2021 a les 11:34

El Consell Plenari de l'Ajuntament de Tarragona ha aprovat aquest divendres per unanimitat proposar com a candidat a la convocatòria de Mèrit als Serveis Distingits del Consell Comarcal del Tarragonès per aquest 2021 al Ball de Dames i Vells de Tarragona.



La proposta aprovada es presentarà a la setena convocatòria de les distincions que convoca el Consell Comarcal del Tarragonès amb l'objectiu d'honorar persones o entitats en mèrits a la labor realitzada o conducta seguida que hagin contribuït a augmentar el prestigi d'un municipi del Tarragonès o de la comarca en el seu conjunt.Segons l'alcalde i conseller de Cultura de l'Ajuntament de Tarragona, Pau Ricomà, «el Ball de Dames i Vells de Tarragona, recuperat a la ciutat ara fa 40 anys, va ser en el seu moment motor imprescindible per a la recuperació festiva en el marc de les Festes de Santa Tecla a la nostra ciutat, i va contribuir de manera inequívoca en el reconeixement de les Festes de Santa Tecla com a Festa Patrimonial d'Interès Nacional així com a Festa Estatal d'Interès Turístic».El Ball de Dames i Vells de Tarragona va impulsar més endavant les recuperacions dels balls parlats de Diables, Gitanes, d'en Serrallonga i Pastorets i és a dia d'avui referència en l'àmbit dels balls parlats no només a la comarca sinó a tot el Camp de Tarragona.