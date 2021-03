El projecte contempla plantar un bosc de ribera vora la llera per tal d'afavorir la biodiversitat

Actualitzada 19/03/2021 a les 13:15

Ecologistes en Acció proposa renaturalitzar el tram urbà del riu Francolí a Tarragona per tal de millorar-ne la qualitat ambiental i brindar un nou espai natural a la ciutadania. L'entitat contempla plantar un bosc de ribera a banda i banda del riu en un tram d'un parell de quilòmetres i eliminar els trams empedrats de la llera per tal que l'aigua pugui fer el seu recorregut natural. El projecte tècnic s'enllestirà en tres mesos i aleshores l'entitat el presentarà a l'Ajuntament i a la resta d'administracions implicades amb la confiança que l'executin.Els ecologistes també demanen estudiar la possibilitat de bombejar riu amunt l'aigua de la depuradora -que ara s'aboca al mar- per tal que el tram urbà del Francolí estigui viu tot l'any.