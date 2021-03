Detingut un professor de secundària de Tarragona per presumptes tocaments a alumnes

L'escola Joan XXIII activa el protocol de prevenció d'abusos i aparta el docent, de 51 anys

Actualitzada 19/03/2021 a les 15:51

Els Mossos d'Esquadra van detenir dimarts un professor de l'escola Joan XXIII de Bonavista, a Tarragona, per un suposat delicte contra la llibertat sexual. Segons ha informat la direcció del centre en un comunicat, el 5 de març unes alumnes d'ESO van denunciar el docent per «conductes que podrien ser qualificades d'assetjament sexual». En concret, segons ha pogut saber l'ACN, les menors van referir presumptes tocaments per part de l'home, un veí de Tarragona de 51 anys. L'escola assegura que immediatament va activar el protocol de prevenció dels abusos sexuals en l'àmbit escolar, va cessar el professor i va posar els fets en coneixement d'Educació i de la policia catalana per tal que s'investiguessin els fets.