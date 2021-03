La sanció de 60.101 euros de l'Ajuntament a FCC queda en mans d'un jutge

Tarragona incorporarà abans de l'estiu tres inspectors que, entre les seves tasques, hauran de controlar el correcte funcionament del servei de neteja

Actualitzada 17/03/2021 a les 21:28

Serà un jutge qui finalment decidirà si FCC paga la multa de 60.101 euros amb què l'Ajuntament va sancionar la concessionària del servei de la neteja i de recollida de residus de Tarragona per incompliment del contracte. El consistori va iniciar aquest procés de penalització a finals de 2019, però FCC va presentar diverses al·legacions al departament de Contractació municipal, que les va desestimar, i al final l'adjudicatària ha presentat un recurs contra l'acord al tribunal contenciós administratiu. Així, el ple municipal de divendres decidirà continuar aquesta batalla iniciada fa gairebé un any i mig.

Les irregularitats comeses en el seu dia per FCC tenien a veure amb la descàrrega de residus a les instal·lacions del Servei d'Incineració de Residus Urbans SA (SIRUSA). Segons exposava l'expedient sancionador, l'empresa havia abocat al fossar de descàrrega de residus de la incineradora tota una sèrie de materials no admesos ni pel reglament d'explotació ni per l'autorització ambiental de SIRUSA, com ara matalassos, fustes i pintures, mentre que el contracte amb Fomento estableix que a la incineradora només s'hi poden portar els residus dels contenidors de la via pública destinats a la recepció de fracció resta.

Es tractava d'una infracció molt greu i la sanció anava de 60.101,21 a 300.506,05 euros, tot i que el consistori va decidir aplicar la quantitat mínima perquè era el primer cop que FCC cometia una irregularitat d'aquesta mena. La proposta de sanció va ser molt criticada per la CUP, que la va qualificar d'«irrisòria» i recordava que es tractava d'una falta molt greu i que el contracte del servei de neteja i recollida de residus és el que més costa als tarragonins, ja que supera els 20 milions d'euros anuals.

S'incorporaran tres inspectors

Per altra banda, l'Ajuntament ha obert una borsa de treball amb la qual incorporarà, abans de l'estiu, tres inspectors amb els quals es vol enfortir i muscular el que el regidor de Neteja, Jordi Fortuny, anomena «la central d'intel·ligència». Entre d'altres, la seva funció serà la de controlar que el servei de neteja i de recollida de residus d'FCC es faci correctament, tot i que se centraran, segons Fortuny, en fer un «treball de camp». Així, les seves tasques aniran encaminades a recollir dades i detectar els diversos problemes per millorar la neteja i la recollida de residus de la ciutat de Tarragona. «Detectaran mancances, que poden estar relacionades amb l'incivisme de la gent, amb què el servei de neteja no hagi fet bé la feina, o amb què algun sistema de recollida de la brossa estigui mal dissenyat i proposaran solucions», deia l'edil. Així, Fortuny no tancava la porta a fer més incorporacions en aquesta línia en un futur: «Si veiem que s'ha d'incrementar l'equip i hi ha capacitat pressupostària per fer-ho, es farà, clar». «Seguim treballant tossudament per estar ben musculats en l'àrea de neteja, ja que és una de les apostes de govern que ens vam comprometre a tirar endavant», afegia Fortuny, que assegurava que, de la mateixa manera, esperen poder enfortir aviat la Unitat Mediambiental de la Guàrdia Urbana per reduir, sobretot, el nombre d'abocaments il·legals.