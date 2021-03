La pel·lícula 'Occidente' del tarragoní Jorge Acebo es projectarà al Teatre Tarragona

Es farà dissabte 27 de març a les 19 hores

Actualitzada 18/03/2021 a les 12:44

El Teatre Tarragona acollirà la projecció de la pel·lícula Occidente, l'òpera prima del director tarragoní Jorge Acebo. La cita serà dissabte 27 de març a les 19 hores en un acte que comptarà amb la presència del mateix director, que presentarà el film i oferirà una xerrada en finalitzar la projecció.Les invitacions per assistir-hi es poden adquirir des d'aquest dijous mateix tant a través de la web com de les taquilles del Teatre.El llargmetratge, rodat entre les ciutats de Tarragona i León, s'estrena aquest dijous a tots els cinemes de tot l'estat espanyol.Ha estat seleccionat en diversos festival d'arreu del món com ara l'Underground Cinefest de Torino i al Indiecinema Film Festival en les seves edicions de 2020 així com ja ho va fer al Festival Temporada Alta de Girona l'any 2019.