Fan un rentat pulmonar total amb ECMO a un tarragoní que necessitava un trasplantament

La proteïnosi alveolar és una malaltia molt minoritària, amb una prevalença aproximada de 3,7 casos per milió d'habitants, provocada per l'acumulació d'un material lipoproteic a l'alvèol pulmonar que ocasiona dificultats respiratòries (dispnea), tos seca i baix nivell d'oxigen a la sang (hipoxèmia o fins i tot insuficiència respiratòria).L'ECMO és una màquina que extreu la sang i l'oxigena abans de tornar-la a introduir i que supleix la funció dels òrgans mentre es recuperen. «L'ECMO venovenosa va fer possible oxigenar el pacient i aleshores vam poder realitzar el rentat, primer d'un pulmó i després de l'altre, en un procés que necessita de 30 litres de sèrum fisiològic i dos dies per completar-se», explica la doctora Mari Paz Fuset, del Servei de Medicina Intensiva de Bellvitge.El pacient es trobava en una situació límit i necessitava millorar per poder rebre un trasplantament pulmonar. «Sense l'ECMO, no hauríem pogut fer el rentat i no hauria arribat al trasplantament», afirma la doctora Rosa López, del Servei de Pneumologia.El procés de rentat dels pulmons del pacient amb el suport de l'ECMO es va dur a terme dues vegades entre octubre i gener i això va permetre que arribés en bones condicions al moment del trasplantament, a finals de febrer.L'Hospital Universitari de Bellvitge és expert en la utilització d'ECMO com a suport del pulmó i del cor i es troba entre els centres sanitaris europeus que més dispositius d'aquest tipus ha implantat a pacients de covid-19 durant la pandèmia.