El tràfic de mercaderies cau un 19% al Port de Tarragona durant el 2020

L'activitat en un any de pandèmia

Són millors resultats dels previstos després d'un any de pandèmia per al Port. «Ens deix satisfets», ha afirmat el president del Port, Josep M. Cruset, aquest dimecres durant la presentació dels resultats de l'any passat. El Port ha tancat l'exercici econòmic amb uns ingressos de 49,4 MEUR, xifra similar a la dels anys 2015 i 2016. No es generen números vermells, si bé el benefici final ha estat de 740.000 euros -front els 7,4 milions del 2019, just la mateixa xifra però amb un zero més. El sector dels creuers també perd zeros: de 130.000 passatgers a només 1.300.El Port, que manté la seva estratègia d'inversions, veu el 2021 com «un punt d'inflexió». A tall d'exemple, en el que portem d'any, el conjunt de gener i febrer ja sumen un creixement del 13,2% del tràfic global respecte al mateix període que l'any anterior, quan encara no s'estava en escenari covid-19. «No m'atreveixo a fer una previsió de finals d'any, però la nostra percepció és recuperar-nos durant aquest 2021 i visualitzem la confluència amb tràfics normals l'any 2022; la tendència d'aquests primers mesos acredita aquesta visió», ha conclòs Cruset.L'any 2020 es va veure condicionat per cinc fets: el tancament del Port d'una setmana pel temporal Glòria, l'aturada del polígon químic per l'accident d'IQOXE, la pandèmia de la covid-19, l'aturada tècnica d'un mes de Repsol, la desaparició del tràfic de carbó i una collita nacional de cereals de rècord que ha alentit les imPortacions.Dels 26,8 milions de tones que va moure el Port tarragoní l'exercici passat, 18,3 corresponen als granels líquids, que van registrar un descens del 13,6%, en bona part per l'efecte del cru de petroli. El cru -amb un total de 7,1Mt- va descendir en una quarta part respecte el que es va moure l'any 2019, el millor any de la història del Port.Pel que fa als granels sòlids, la caiguda va ser del 33,3%. Destaca especialment el decreixement del carbó, de fins al -65%. L'altra gran assignatura pendent del Port, segons ha reconegut Cruset, és la càrrega general de contenidors. També en línia decreixent en els últims anys, el tràfic de contenidors s'ha situat entorn els 44.000 TEUs.«El Port estarà en les millors condicions per créixer en càrrega general a partir de 2023», ha garantit Cruset. Al voltant d'aquesta data coincideixen l'entrada en funcionament de la Zona d'Activitats Logístiques (ZAL), l'entrada en servei del corredor mediterrani i l'arrencada operativa de la terminal intermodal de Guadalajara.