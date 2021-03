Carla Clúa i Isabel Llavoré, guanyadores dels premis literaris de l'Ajuntament de Tarragona

El lliurament s'ha fet de forma telemàtica

Amb motiu de la programació del dia de la Dona el passat 8-M i seguint amb la tradició, ahir es van entregar els premis literaris de l'Ajuntament de Tarragona. Carla Clúa, amb Mudes, es va endur el primer premi del 21è concurs literari Relats de dones. Isabel Llavoré es va emportar el primer premi de la quarta edició de Còmics per la llibertat amb Hola! i fins aviat!.La consellera de Feminismes i LGTBIQ+ Carla Aguilar-Cunill va presidir ahir l'acte telemàtic dels premis literaris de l'Ajuntament. Aguilar-Cunill va destacar la importància d'aquest certamen «que any rere any posa en valor la figura de la dona escriptora per tal d'aconseguir igualtat de condicions que els homes escriptors».