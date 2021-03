Un miler de domassos de les entitats de Setmana Santa lluiran als balcons

L'Agrupació d'Associacions vol que es continuï respirant la tradició malgrat l'absència de processons

Un miler de domassos de la majoria de confraries de la Setmana Santa tarragonina lluiran als balcons de la ciutat durant les properes setmanes. Amb aquesta iniciativa, L'Agrupació d'Associacions de Setmana Santa de Tarragona (AASST) vol que, davant l'absència de processons per segon any consecutiu, la tradició es segueixi respirant pels carrers de la ciutat. Casa Guasch, botiga del carrer Portalet amb una llarga trajectòria en venda de vestes i complements pel vestuari d'aquesta celebració, ha estat l'encarregada d'elaborar les banderes, que es poden adquirir allà mateix, tot i que algunes entitats han optat per fer la distribució entre els seus socis pel seu propi compte.

La iniciativa d'omplir Tarragona de domassos va néixer inspirada al que ja passa per les festes de Sant Magí o Santa Tecla, quan els integrants o els simpatitzants de les colles castelleres i elements del Seguici Popular pengen les seves respectives banderes arreu de la ciutat. «Tot el que sigui donar color, el fet de manifestar el sentiment de pertinença a una entitat, demostrar que a Tarragona hi ha una celebració» ha estat l'objectiu, segons Francesc Seritjol. Amb el miler de domassos, el president de l'Agrupació d'Associacions deia que l'entitat vol demostrar que «això està viu».

La majoria d'entitats de la Setmana Santa tarragonina es van sumar a una iniciativa que Seritjol qualificava com a «molt positiva». De fet, el seu gremi, el de Marejants, va haver d'ampliar la comanda inicial de 50 a 50 més. A més, el president de l'AASST justificava l'elecció de Casa Guasch com a botiga a qui s'ha encarregat la confecció dels domassos: «Hem prioritzat el comerç local abans que un producte més econòmic. Si no ens ajudem entre nosaltres, malament».

Precisament, des de la botiga del carrer Portalet estaven «molt contents pel fet que hagin apostat per nosaltres, ja que sempre hem treballat per la Setmana Santa», explicava Ariadna Fàbrega. Durant els primers dies de venda, la propietària de Casa Guasch assegurava que «la gent té ganes de Setmana Santa, estan reaccionant molt bé i no ens ho esperàvem». La venda es va iniciar el 8 de març i els clients ja han adquirit més de mig miler dels domassos, la quantitat dels quals varia segons la comanda de cada confraria. Les banderes tenen una mida de 80 centímetres de llarg per 60 d'ample.

Confraries vivies

La iniciativa de l'Agrupació d'Associacions va sorgir des de les files de la Germandat de Nostre Pare Jesús de la Passió. El president de l'entitat, Francesc Ferrer, recalcava que penjar domassos als balcons de Tarragona «és una manera més de fer Setmana Santa, ja que va més enllà de les processons». Jesús de la Passió ha regalat una seixantena de banderes a les seves entitats amigues i col·laboradores. En la mateixa línia opinava Joaquim Julià. El president de l'Associació la Salle també explicava que la iniciativa havia tingut bona rebuda entre els seus socis i que «els domassos són una forma de fer presents cadascuna de les confraries de la ciutat». Julià afegia que, a banda de les senyes de colles castelleres i entitats del Seguici, la inspiració també ha arribat amb accions similars que ja es feien en altres Setmana Santes d'arreu del país.

Els tarragonins hauran d'aixecar la vista les properes setmanes, ja que a banda dels domassos, les confraries penjaran grans lones amb les imatges dels seus misteris. El Gremi de Pagesos les penjarà en un dels edificis de la plaça de la Pagesia, a tocar de l'església de Sant Llorenç: «Volem que tothom vegi que hi ha alguna cosa més que una església tancada», detallava Pere Leal, membre de la junta del gremi.