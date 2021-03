Queixes perquè cap servei custodia els gossos perduts a Tarragona

Una veïna va estar durant dues hores aguantant un ca de raça perillosa fins que va arribar el servei de recollida d'urgència a buscar-lo

Aguantar durant dues hores un rottweiler, un gos de raça perillosa, perdut al carrer i sense conèixer el seu comportament és un repte. I és el que va haver de fer Lídia Victorio, veïna de Tarragona, el passat divendres quan es va trobar el ca a la zona del carrer Marquès de Montoliu, desorientat. I ho va haver de fer perquè, segons lamenta, ningú del consistori ni de la Guàrdia Urbana es va fer càrrec de l'animal fins que va arribar el transportista del servei d'urgència de recollida d'animals perduts que el va dur al Centre de Recollida i Acollida d'Animals Municipal de Tarragona (CRAAMT).

Victorio explica que cap a les 19 hores va anar a buscar a la seva filla a l'entrenament de bàsquet al col·legi Sagrat Cor, «quan vam veure un gos creuar pel mig d'una cruïlla del carrer Santa Joaquima de Vedruna mentre els cotxes l'esquivaven per evitar l'atropellament». Segons relata, van adonar-se que estava perdut i desorientat i com que no mostrava signes d'agressivitat van decidir agafar-lo per tal d'evitar que es produís cap mena d'accident i el va lligar amb la corretja de la seva bossa per evitar que s'escapés, amb l'ajuda d'un altre pare.

Victorio va trucar al 112, que es van posar en contacte amb la Guàrdia Urbana i, segons la veïna, «aquí ve el desemparament més absolut». «Van dir que no se'n podien ocupar i que avisaven al servei d'urgència, que és l'Última Llar de Reus, perquè vinguessin a recollir-lo per portar-lo al centre d'acollida d'aquí a Tarragona», explicava Victorio. El CRAAMT treballa cada matí de dilluns a divendres. Mentre esperaven que arribés el servei d'urgència, una dotació de la Guàrdia Urbana es va aturar on es trobaven, segons explica la veïna, i també els van dir que ells no se'n podien fer càrrec «perquè ells havien d'estar lliures per atendre accidents», recorda Victorio, sorpresa, la resposta dels agents. «Llavors havíem de deixar anar al rottweiler i quan ocasionés l'accident ja seria el moment en què la policia donaria resposta al problema? Indignant», afegia Victorio.

La veïna continua explicant que, fins que no van arribar a recollir-lo, gairebé al cap de dues hores, van haver d'aguantar al gos subjectant-lo pel collar, mentre passaven altres gossos. «Estàvem espantats perquè no sabíem com reaccionaria davant els altres animals que passaven i també ens vam exposar a nosaltres mateixos, ja que és un gos de raça perillosa i no coneixíem el seu comportament», sosté la veïna. «En definitiva –finalitzava Victorio–, aquí a Tarragona ningú s'ocupa oficialment de retenir els gossos amb les conseqüències que això pot tenir per la ciutadania».

Malgrat tot, des del consistori asseguren que normalment el servei de recollida és més ràpid i que en funció dels efectius de la Guàrdia Urbana, si poden, es queden custodiant els animals perduts a la ciutat. En municipis com Creixell o Cambrils, per exemple, el protocol de la policia local és molt més clar. A la comissaria del municipi del Tarragonès disposen d'un petit espai adaptat per custodiar els animals en aquesta mena de casos, amb menjar i teulada, fins que apareix el propietari o es porta a la protectora.