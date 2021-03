Les exportacions tarragonines creixen un 1,9% al gener impulsades pel sector químic

Les vendes del territori a l'exterior s'han situat al gener en 629,2 MEUR, un 1,9% més en comparació amb el mateix mes de l'any passat, segons l'estadística que periòdicament publica el Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme. Són xifres que se situen al nivell del 2016, atès que el 2017, el 2018 i el 2018, les vendes van oscil·lar entre els 705 i els 790 MEUR.Tarragona ha estat l'única demarcació catalana que no ha patit una davallada exportadora al gener. Tot i això, cal tenir en compte que la demarcació va ser la que més va caure el 2020 a Catalunya en termes relatius. En concret, va retrocedir un 13,3%, fins als 7.617 MEUR, per l'impacte de la covid-19.Al gener els productes químics s'ha mantingut com el principal sector exportador amb 273,7 MEUR, un 23,9% més. Aquest negoci representa el 43,5% de les vendes a l'exterior, seguit dels bens d'equip, que ha signat vendes per un import de 92,7 MEUR, un 7,8% menys.En concret, les matèries plàstiques han suposat 170,7 MEUR i els aparells i materials elèctrics 70,24 MEUR. Les exportacions de combustibles i olis minerals s'han situat en els 56,1 MEUR i els productes orgànics en 36,3 MEUR. Els productes de cereals han sumat 21,3 MEUR:Per països, les vendes s'han centrat a França amb 133,08 MEUR; Itàlia amb 86,85 MEUR; Alemanya amb 69,58 MEUR; Portugal amb 47,47 MEUR; el Marroc amb 33,12 MEUR i Polònia amb 24,77 MEUR. La Xina s'ha situat com el sisè mercat -ha passat de 9,9 a 23,77 MEUR.Al gener les importacions han reculat un 26,5% i s'han quedat en 883,9 MEUR. Això suposa que el saldo entre vendes i compres a l'estranger al gener sigui negatiu, de 254,7 MEUR. Per sectors, les importacions de productes químics han caigut més d'un 15%.