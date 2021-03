La Catedral de Tarragona i el Museu Diocesà reobren aquest divendres

S'incrementen les mesures de seguretat i l'aforament s'ha reduït al 50%

Actualitzada 17/03/2021 a les 10:58

La Catedral de Tarragona obrirà al públic partir d'aquest divendres per contribuir a dinamitzar la Part Alta de la ciutat un cop s'han aixecat les restriccions de mobilitat a Catalunya. El monument, que és un dels més visitats de la Costa Daurada, porta tancat des del passat 5 de gener.Amb motiu de la festivitat de Sant Josep i el Dia del Pare es convida a totes les famílies a conèixer el conjunt catedralici amb una visita gratuïta per puguin conèixer de primera mà els diferents espais de la Catedral, el claustre i el Museu Diocesà.Com a mesures de seguretat es recomana la compra d'entrades online a la web de la Catedral, s'han eliminat les audioguies, s'han incrementat els serveis de higiene i l'aforament s'ha reduït al 50%.La reapertura té com a objectiu anar recuperant la normalitat i preparar una obertura més estable de cara a Setmana Santa i els mesos d'abril-maig-juny.