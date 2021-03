El Dia de la Poesia donarà el tret de sortida a la Primavera Literària de Tarragona

Hi haurà diverses iniciatives a les xarxes

Coincidint amb el Dia Mundial de la Poesia, la Casa de les Lletres donarà per iniciada la Primavera Literària d'aquest 2021 el pròxim dia 21 de març. «Una Primavera Literària especialment esperada i desitjada després que l'edició anterior quedés desdibuixada, com moltes altres programacions del passat 2020», va expressar el regidor de Cultura i alcalde de Tarragona, Pau Ricomà, qui va agrair una vegada més la implicació de les persones, entitats i empreses del sector de les lletres, «ànimes de la programació». Així, la poesia circularà a través de les xarxes, amb diferents iniciatives en què hi participen les entitats habituals.A part d'aquestes actuacions de caràcter virtual, la Casa de les Lletres i l'Escola de Lletres de Tarragona celebraran el 23 de març una nova sessió del cicle Veus de Poeta, que en cada ocasió es dedica a un poeta del Camp de Tarragona de reconeguda trajectòria. En aquesta ocasió, el poeta escollit serà el vila-rodoní Josep Santesmases. L'acte tindrà lloc a les 19.30 h., al vestíbul del Teatre Tarragona.