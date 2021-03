Conviure amb gossos millora el creixement emocional infantil, segons estudi de la URV

El Departament de Psicologia ha fet un seguiment de 120 nens d'entre tres i cinc anys per analitzar l'impacte del contacte amb els animals

Actualitzada 17/03/2021 a les 11:54

Un estudi de la Universitat Rovira i Virgili (URV) ha demostrat que la convivència amb gossos millora el creixement emocional entre la població de 3 a 5 anys.La URV ha informat que és la primera vegada que es realitza un estudi psicològic de la relació dels nens amb els gossos que segueix una metodologia replicable i científica, ja que en altres investigacions d'aquest tipus, dels anys 80 i 90 del segle passat, es van detectar problemes de metodologia.El treball l'ha elaborat un equip investigador del Departament de Psicologia de la URV, que ha fet un seguiment a 120 nens d'escoles públiques i concertades amb diversitat de nivells socials i econòmics als quals va dividir en dos grups: els que tenien un gos com a mascota i els que mai o gairebé mai tenien contacte amb aquest animal.Així, va excloure als que tenien contacte ocasional, per exemple, perquè un familiar té un gos i perquè acudeixen a teràpies i activitats extraescolars que inclouen un gos.Els nens van respondre oralment a uns qüestionaris que avaluaven diferents aspectes, com la interacció amb els adults, l'expressió dels sentiments, l'afecte, la imatge pròpia, la interacció entre iguals, la cooperació i el paper social.L'estudi ha conclòs que la presència d'aquests animals en edats primerenques ajuda al desenvolupament social i emocional dels nens, tot i que això no implica que la no presencia d'aquests signifiqui un desenvolupament lent o un mal desenvolupament.Aquest estudi és la part inicial d'un treball major, que s'ha vist afectat per la pandèmia, que pretén determinar com aquesta diferència de desenvolupament evoluciona al llarg del temps.