Art urbà a la Fundació Estela i la Fundació Casa Sant Josep per lluitar contra la invisibilització

Els usuaris de les dues entitats han pintat un mural en les persianes d'un local dels baixos de l'hospital de Santa Tecla

Actualitzada 17/03/2021 a les 14:49

Usuaris del Taller Ocupacional de la Fundació Estela per la Discapacitat i del Centre Residencial d'Acció Educativa (CRAE) de la Fundació Casa Sant Josep per a la Infància han participat aquesta setmana en un projecte d'art urbà liderat per l'artista tarragoní Pere GraFe al carrer Sant Agustí de Tarragona.

Després d'un seguit de tallers impartits per l'artista a les dues entitats adherides a la Xarxa de Santa Tecla, els seus membres han culminat la seva formació en art urbà dibuixant un mural en les persianes d'un local ubicat en els baixos de l'Hospital de Santa Tecla, al carrer Sant Agustí.

L'obra, elaborada a partir de conceptes i missatges ideats pels joves del CRAE Casa Sant Josep, té com a principal objectiu lluitar contra la invisibilització davant la societat de col·lectius vulnerables com ara la gent amb discapacitat o els joves en risc d'exclusió.

Aquesta activitat ha servit per tornar a retrobar-se amb el carrer després d'un any de confinament que els usuaris d'ambues entitats han realitzat amb verdadera exemplaritat. A més a més, s'ha volgut ajudar a dignificar un tram d'aquest carrer tant cèntric de la capital tarragonina.