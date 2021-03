Actualitzada 15/03/2021 a les 13:21

Tarragona té des d'aquest dilluns una tercera empresa que presta el servei de lloguer de patinets elèctrics. Es tracta d'Spin, filial de Ford dedicada a la micromobilitat, que ja ha començat a posar als carrers 500 aparells.Els responsables de la companyia s'han mostrat convençuts que a la ciutat hi haurà prou demanda per garantir la viabilitat del negoci i han apuntat que l'ús del patinet elèctric està transformant la mobilitat allà on s'ha implementat. El conseller de Territori de Tarragona, Xavier Puig, ha avançat que hi ha més empreses interessades en operar i que també han rebut propostes de companyies de lloguer de bicicletes.