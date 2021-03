Una exposició fotogràfica al MAMT explora el paisatge i la identitat del barri de Bonavista

Es pot visitar al Museu d'Art Modern de la Diputació de Tarragona fins al 13 de juny

David Mocha

Envoltat d'indústria, carreteres i espais comercials, el barri tarragoní de Bonavista «és un dels casos d'urbanisme perifèric més interessants de la ciutat de Tarragona». Així ho destaca el fotògraf i professor d'aquesta matèria David Mocha, autor de l'exposició 'Bonavista', oberta fins al 13 de juny al Museu d'Art Modern de la Diputació de Tarragona (MAMT). La mostra està produïda amb la col·laboració de l'Obra Social ”la Caixa”, en el marc del 19è FotoPres 'la Caixa'.A través d'una trentena d'imatges, l'exposició reflecteix la singularitat d'un barri creat a final dels anys 50 del segle XX i que va ser construït en bona part pels seus mateixos habitants, procedents majoritàriament del camp andalús i extremeny. En aquest sentit, 'Bonavista' explora la construcció d'una nova identitat territorial per part dels seus pobladors, en uns terrenys inicialment desproveïts de discurs, en destaca l'autor. Segons afegeix, aquest projecte fotogràfic «pretén donar visibilitat a un territori històricament infravalorat, que no encaixa en la idea de paisatge que tenim socialment construïda».L'entrada a l'exposició és de franc, com a la resta de sales del MAMT, que és obert de dimarts a dissabte de les 10.00h a les 17.00h.David Mocha (Tarragona, 1982) és tècnic superior d'Arts Plàstiques i Disseny, en l'especialitat de Fotografia Artística, i també compta amb un màster de Fotografia d'Autor i Projectes Professionals. En l'actualitat, és professor de Fotografia a la Universitat d'Alacant i ha col·laborat amb diferents centres d'ensenyament, entre els quals l'Escola d'Art i Disseny de la Diputació a Reus o La Escuela de Artes Visuales Lens, de Madrid.La seva obra ha rebut diferents guardons i beques. A més del premi FotoPres, el seu treball 'Bonavista' també va ser reconegut com a finalista al millor fotollibre al festival Les Rencontres d'Arles, a la Provença. Mocha ha exposat algunes de les seves produccions al Festival Internacional de Fotografia SCAN de Tarragona, l'Outono Fotográfico de Galícia, el Festival Internacional PhotoAlicante o en espais culturals com la Fundació Forvm, a Tarragona; CaixaForum a Barcelona i a Madrid, o a la Fundación Canal, també a Madrid.