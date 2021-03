Salut posa en marxa una web on informa sobre 24 mètodes anticonceptius

Ha estat ideada per un equip de professionals de la Universitat Rovira i Virgili i de l'Hospital Joan XXIII

Actualitzada 16/03/2021 a les 15:02

El Departament de Salut ha presentat la nova eina web Decisions Compartides en Anticoncepció, que ofereix informació per ajudar en l'ús de 24 mètodes anticonceptius i que ha estat elaborada per especialistes en salut sexual d'una universitat i un hospital de Tarragona.Aquesta web està vinculada al projecte Decisions compartides de Salut, que coordina i gestiona l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS), ha informat aquest dimarts el departament en un comunicat.La nova web ha estat ideada per un equip de treball format per professionals de la Universitat Rovira i Virgili i de l'Hospital Joan XXIII, tots dos de Tarragona, especialitzats en salut sexual i reproductiva.Aquests especialistes van comptar amb l'aportació dels resultats i conclusions d'un estudi qualitatiu per conèixer les opinions de la població sobre l'anticoncepció.A la web s'ofereix informació general sobre anticoncepció, els 24 mètodes existents, incloent el seu mecanisme d'acció, eficàcia, manera d'ús, facilitat o complexitat d'ús, canvis en el cicle menstrual, contraindicacions, efectes adversos, relació amb el coit, així com protecció enfront d'infeccions de transmissió sexual, si produeixen canvis en la menstruació, ajuda en la presa de decisions i testimonis, a més d'una secció de preguntes freqüents.