L'Escola Camp Clar, únic centre 'sentinella' de la covid a la demarcació

És un dels 7 equipaments de Catalunya al projecte 'Escola Sentinella' amb què es monitora la dinàmica de la infecció i s'avaluen les mesures preses

Actualitzada 15/03/2021 a les 20:45

L'Escola Camp Clar de Tarragona és l'únic centre de tota la província de Tarragona que participa en el projecte Escoles Sentinella amb el qual se segueix el comportament del coronavirus a set escoles arreu de Catalunya durant aquest curs i el següent. Alumnes, professors i personal del centre no docent participen en el projecte amb què també s'avaluen les condicions ambientals i estructurals de les escoles i les mesures de prevenció preses. L'estudi servirà per a resoldre algunes qüestions de recerca i per a extrapolar els resultats que siguin útils a la resta de centres de Catalunya.

L'Escola Camp Clar participa en el projecte amb 113 alumnes –d'entre tres i onze anys– dels 246 del total, és a dir un 47% de l'alumnat. També hi participen 22 docents (un 88% del total) i 14 treballadors que no formen part de la plantilla docent, és a dir un 100% del total.

«Es van demanar escoles representatives segons diversos criteris i es va triar l'Escola Camp Clar de Tarragona. Abans de les proves, però, es va presentar el projecte al centre i als pares dels alumnes i se'ls va demanar el consentiment perquè hi poguessin participar», explica Xabier Ansa, cap de planificació de la Regió sanitària del Camp de Tarragona. Després, els alumnes, els professors i tots els participants van omplir un qüestionari sobre actituds i conductes habituals en relació amb la covid.

El projecte es va iniciar els dies 24 i 25 de febrer, quan tots els participants es van sotmetre a una PCR nasal i a una mostra capil·lar per comprovar el nivell d'immunitat. El resultat d'aquestes proves s'ha conegut recentment i només una de les proves dels docents va donar com a resultat positiu en covid. El passat 8 de març, un representant d'ISGloblal (Barcelona Institut for Global Health) –institució que participa en el projecte– es va desplaçar fins al centre escolar de Camp Clar per començar l'estudi ambiental de les aules amb sensors de CO2 i mesuradors de l'aire. Segons el pla, aquesta setmana està previst que torni per fer un altre control específic de les aules. «Les escoles són espais segurs, és una de les hipòtesis que es reforcen amb aquest projecte. Abans de Nadal els contagis a les escoles era baix i quan van tornar de les vacances es van detectar brots d'origen comunitari», recorda Ansa. L'estudi a les set escoles catalanes del projecte pretén donar resposta als interrogants que s'obren en investigacions sobre la transmissió del virus als centres educatius o entre els infants. A banda dels departaments de Salut i Educació, participen del projecte el CEEIS Cat, ISGlobal, el Living Lab de Salut d'IrsiCaixa i el Vall d'Hebron Barcelona Hospital Campus i IDIAP Jordi Gol.

El projecte «continuarà el curs que ve amb altres centres», afegeix Ansa. A mitjans del pròxim mes de juny se celebrarà un debat en el qual participaran tots els centres que han format part de l'estudi i on està previst aportar recomanacions per part dels organitzadors i dels participants.

A banda de la Camp Clar, participen els centres barcelonins l'Estonnac Barcelona, l'Institut Consell de Cent i l'Institut Escola Públic Els Pinetons, i els gironins L'Escorial, l'Institut Antoni Pous i Argila i l'Escola Madrenc.