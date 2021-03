L'ascensor de l'Amfiteatre estarà uns dies fora de servei per un acte vandàlic

El consistori denuncia que aquests episodis són constants i ara han tret la porta de les guies

Actualitzada 15/03/2021 a les 21:26

L'ascensor que facilita l'accessibilitat entre la Via Augusta i el Parc de les Tres Granotes, a tocar de l'Amfiteatre romà de Tarragona, ha estat novament objecte d'actes vandàlics i per això estarà durant uns dies fora de servei. Des de l'Ajuntament de Tarragona denuncien que aquesta mena d'episodis es produeixen massa sovint en aquest ascensor, fet que dificulta el seu correcte funcionament.

Els treballadors de l'empresa que s'encarrega del manteniment d'aquesta instal·lació s'han trobat aquest cap de setmana amb la porta de l'elevador fora de les guies. Des del consistori consideren que el més probable és que hagi estat a causa de diverses puntades de peu. Segons fonts municipals, els operaris haurien intentat durant el matí d'ahir recol·locar la porta, de manera que si ho aconseguien no hi hauria problema en restablir la normalitat. Aquests van advertir també que, en cas de trobar alguna peça trencada, hauria de ser substituïda, fet que provocaria que l'ascensor quedés fora de servei fins a poder reparar-lo, el que podria tardar entre una i dues setmanes perquè seria necessari adjudicar el servei d'arranjament. Ahir a la tarda l'equipament no funcionava, per la qual cosa és molt probable que estigui uns dies aturat.

De fet, fa dues setmanes l'ascensor també va ser objecte de vandalisme. En aquella ocasió, els incívics van trencar un plafó de l'enllumenat del sostre de la cabina i van realitzar diverses pintades a les parets.

Des de l'Ajuntament lamenten que aquesta mena d'actes vandàlics són constants en l'ascensor tot i estar tancat entre les 20 i les 8 hores a l'hivern i entre les 24 i les 7 hores a l'estiu. En aquest sentit, denuncien la manca de civisme d'alguns ciutadans i recorden l'esforç que es fa des del consistori per poder mantenir les instal·lacions i els equipaments de la via pública en les condicions adequades. Cal tenir en compte que l'elevador permet que gent gran i persones amb mobilitat reduïda puguin accedir al Parc de les Tres Granotes i a la zona de l'Amfiteatre.