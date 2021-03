L'Ajuntament de Tarragona inicia les obres de millora a la plaça dels Carros

S'eliminarà la rotonda que hi ha al final del carrer Apodaca i es pintarà un nou pas de vianants per poder creuar

Millores al parc infantil de la plaça Salvadó Urpí

L'Ajuntament de Tarragona ha iniciat obres de millora viària a la plaça dels Carros per dotar-la de més seguretat ja que és molt transitada. Entre les tasques de remodelació hi ha l'eliminació de la rotonda que es trobava a la confluència entre la plaça dels Carros i al final del carrer Apodaca, ja que molts camions no podien girar arran de les seves dimensions.Un cop finalitzin aquestes obres, hi haurà un stop al final del carrer Apodaca, per donar preferència als vehicles que venen del carrer d'Anselm Clavé i Reial. També es pintarà un nou pas de vianants per creuar la plaça. Està previst que les obres acabin la setmana vinent.L'Àrea d'Espais Públics està treballant en la millora del parc infantil de la plaça Josep Maria Salvadó Urpí. En concret, estan refent tot el panot que s'havia anat aixecant amb el pas del temps. A finals de setmana estarà llesta la millora.La darrera actuació a aquest parc infantil es va fer l'agost de 2017, quan es va ampliar la zona de jocs amb un tobogan gegant i diferents gronxadors engrandint l'espai de jocs ja existent.