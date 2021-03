L'Ajuntament presentarà al·legacions al projecte de pantalles acústiques d'Adif

El regidor de Territori, Xavi Puig, critica que aquest augmenta l'«efecte barrera» que ja provoca la via del tren i proposa plantar arbres com a alternativa

Actualitzada 15/03/2021 a les 20:33

L'Ajuntament de Tarragona es posa al costat dels veïns i ha decidit que presentarà al·legacions contra la instal·lació de pantalles de protecció acústica en dos trams del corredor del Mediterrani al seu pas per la ciutat. Ahir es coneixia l'aliança dels veïns de Llevant per informar a la ciutadania sobre aquesta qüestió i que aturar el projecte esdevingués una prioritat política. En aquesta línia, el regidor de Territori, Xavi Puig, va lamentar ahir que la col·locació d'aquestes pantalles de fins a cinc metres «contribuirà a fer més gran l'efecte barrera que ja genera la via del tren». Puig recordava que «el problema de fons és que les mercaderies passin per la costa, on viu la gent, i això comporta molèsties, com els problemes acústics». Com a alternativa, Puig proposa la plantació d'arbres, que segons deia farà una funció semblant a la que es busca amb les pantalles sense augmentar aquest «efecte barrera».

El projecte d'Adif preveu la instal·lació de pantalles acústiques a la via del tren des de l'Amfiteatre fins al Fortí de Sant Jordi i des de la zona de l'Arrabassada fins al punt on s'acaba l'àrea de la Savinosa i on comença la de Cala Romana. «En virtut d'algunes normatives europees, Adif ha d'estudiar maneres per protegir acústicament els punts més sensibles de l'entorn en què hi ha convivència entre el pas dels trens i els habitatges», assenyalava Puig, que afegia que «el problema de fons és el pas de les mercaderies per la línia de costa, és a dir, per allà on viu la gent, i això comporta molèsties de molts ordres, un dels quals és l'acústic, però hi ha més efectes barrera molt importants».

Per això, Puig va assegurar que Tarragona presentarà al·legacions al projecte, en el sentit «que no es contribueixi a fer més gran l'efecte barrera que provoca el tren, i posar pantalles de 4 o 5 metres d'alçada, opaques entre una banda i l'altra, el que fa és crear aquest efecte barrera molt bèstia que creiem que, com a ciutat, no ens podem permetre». L'edil d'ERC criticava també que les zones on està previst col·locar les pantalles és on hi ha menys habitants i, en canvi, «són els espais que tenen un major valor paisatgístic, que són les costes de Llevant de Tarragona». «Per això, com a Ajuntament, ens oposarem frontalment a què hi hagi qualsevol barrera que impedeixi les vistes al mar, les vistes terra endins des del mar, el pas de la brisa marina i els corredors biològics que els animals fan servir encara que hi hagi la via del tren», apuntava Puig.

Paral·lelament, el regidor de Territori sostenia que, si per la normativa europea, Adif es veu obligat a fer qualsevol mena d'actuació, «nosaltres proposem que aquesta sigui integrada, que no malmeti l'espai i que no generi aquest efecte barrera». Sobre això, Puig plantejava l'opció de plantar arbres, ja que «no requereixen un manteniment com altres sistemes, no farà lleig, no desentonarà i esmorteirà el so del pas de les mercaderies», mentre recordava que aquesta «és la qüestió de fons i el que cal fer és que les mercaderies vagin per l'interior i no per la costa». En definitiva, una proposta per part del consistori en la línia de «buscar una manera ecològica, agradable i visual de no malmetre el nostre patrimoni paisatgístic de Llevant». A la vegada, Puig es mostrava sorprès i qualificava de «paradoxal» el fet que no es plantegi la instal·lació de pantalles acústiques en llocs on hi ha més habitants a prop de la via i on es poden produir més molèsties d'aquesta mena, com pot ser la zona del Serrallo i la de Torres Jordi. Finalment, Puig defensava que «compartim la causa que les mercaderies han d'anar per l'interior i no per la costa, però admetem que és una guerra que serà dura i que no és d'un dia per l'altre, cal que tots fem força».

El projecte d'aquestes pantalles acústiques afecta a tots els municipis de la zona nord de la Costa Daurada. En aquest sentit, l'Ajuntament de Torredembarra ja ha demanat a Adif que modifiqui el projecte en diferents trams de la via del tren al seu pas pel nucli urbà del municipi. El consistori ho ha sol·licitat per evitar el greu impacte visual i l'efecte mur que agreujaria la percepció ciutadana de divisió del territori que ja comporta la mateixa línia del ferrocarril. Sobre això, Puig va assegurar que «hem estat en contacte amb Torredembarra i compartim preocupacions i criteris» i va recordar que «molts altres ajuntaments no han vist bé aquesta proposta».

Replantejar el TramCamp

D'altra banda, la CUP demana que es replantegi el projecte del tren-tramvia del Camp de Tarragona en benefici del territori. D'aquesta manera, les cupaires exigeixen que s'ampliï el termini per poder presentar al·legacions. Inés Solé, futura regidora de la CUP al consistori, defensa que «el TramCamp ha de ser un eix de connexió real entre municipis i serveis». En aquest sentit, proposen reaprofitar les vies en desús, així com incloure parades als barris de Ponent, «mesura que ajudarà a cohesionar la ciutat». També plantegen que s'inclogui una parada a la «desafortunada i llunyana» estació de l'AVE, ja que no es contempla en el projecte de la Generalitat.