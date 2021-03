Els treballadors d'IQOXE es concentraran aquest dimecres per reivindicar un nou conveni laboral

CCOO apunta que l'empresa «no té intenció de modificar la plantilla mínima» per garantir les condicions de seguretat

Els treballadors d'IQOXE estan cridats pels sindicats a concentrar-se aquest dimecres a les portes de l'empresa química per reclamar un nou conveni laboral. CCOO Indústria ha denunciat a través d'un comunicat que, a pocs dies de la finalització de l'ultraactivitat del conveni, «l'empresa manté una postura immobilista» i ha lamentat que tot i el canvi en la direcció de la companyia, aquesta «mantingui la mateixa tònica de sempre». Segons els representants dels treballadors, IQOXE «no té intenció de modificar la plantilla mínima per garantir l'operació de les plantes en les condicions òptimes de seguretat». Si la situació de bloqueig es manté en els propers dies, CCOO ha avançat que no descarta «emprendre accions més contundents».