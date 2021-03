Els Centres Cívics de Tarragona proposen un casal en línia per Setmana Santa

Està destinat als infants d'entre 2 i 12 anys i dimecres s'obriran les inscripcions

Actualitzada 16/03/2021 a les 13:45

Els Centres Cívics de Tarragona oferiran un Ludocasal per Setmana Santa destinat als infants de 2 a 12 anys. Aquest es realitzarà en línia els matins del 29 de març a l'1 d'abril.En total s'oferiran setze activitats, entre elles un contacontes sensorial per a nens petits amb la finalitat d'estimular tots els sentits a través de la música i suports visuals. També hi haurà un taller de cartomàgia; un experiment casolà i un bingo musical col·lectiu.Les activitats estan dividides franges horàries segons segments d'edats recomanades, tot i que tothom es podrà inscriure on vulgui. A partir de demà, dimecres 17 de març a les 9 hores, començaran les inscripcions del Casal de Setmana Santa al web de la Xarxa de Centres Cívics: LudoCASAL Setmana Santa — Ajuntament de Tarragona